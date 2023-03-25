رسميا: نوكيا تعلن عن إطلاق هاتف Nokia X30 5G.. ميزة فريدة حطمت هواتف سامسونج جالكسي اس 23 وآيفون

وتبعا لتقرير موقع gizmochina التقني، كثفت العلامة التجارية الفنلندية من الدعاية والتسويق لهاتفها الجديد نوكيا X30 5G من خلال موقع التدوينات القصيرة تويتر في الأيام القليلة الماضية، وهو الجهاز الذي تم بالفعل طرحه في الأسواق العالمية في سبتمبر من العام الماضي.

هذا ويأتي الإصدار الهندي من نوكيا X30 5G بنفس مواصفات النسخة العالمية وهو من المقرر أن ينافس الأجهزة تحت فئة تسعير 50000 روبية.، ومن ضمن أهم مميزاته هو هيكله المتين المصنوع من مواد صديقة للبيئة معاد تدويرها.

ويعتبر Nokia X30 5G هاتفًا ذكيًا صديقًا للبيئة تم صناعته من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 % والبلاستيك بنسبة 65%. يتميز الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة ,تقدم جودة FHD + ، مع معدل تحديث شاشة 90 هرتز ، ودرجة سطوع 700 شمعة لكل متر مربع،

كما يقدم الجهاز دقة شاشة 1080x2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة، كما أن نسبة الشاشة إلى الهيكل تبلغ 85.0%، الهاتف الذكي محمي بطبقة زجاجية مضادة للخدش من Gorilla Glass Victus وهو بتصنيف IP67 المقاوم للغبار والماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة.

ويتميز Nokia X30 5G بوجود كاميرات ثنائية في اللوحة الخلفية، المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f / 1.8 ودعم التثبيت البصري للصورة OIS وعدسة بدقة 13 ميجابكسل فائقة الاتساع. هناك أيضا كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

تحت الغطاء ، يتم تشغيل Nokia X30 5G بواسطة معالج من كوالكوم SM6375 Snapdragon 695 5G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات جرافيك من Adreno 619 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجا بايت رام ومساحة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت روم.

كما يزن الجهاز 185 جم مع سمك 8 مم وعرض 73.9 مم وطول 158.9 مم كما أنه يأتي بمجموعة من المستشعرات المختلفة منها بصمة الإصبع تحت الشاشة، ومقياس التقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب.

الهاتف الذكي نوكيا إكس 30 مدعوم ببطارية مدمجة تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع نظام تشغيل مثبت أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13، ويأتي الجهاز مع ثلاث سنوات من ترقيات نظام التشغيل بالإضافة إلى تحديثات الأمان الشهرية.

وأخيرا يباع موبايل Nokia X30 5G بسعر 48999 روبية ويتم تقديمه بألوان الأبيض الثلجي والأزرق السماوي، ويمكنك حجز نسختك من خلال الموقع الرسمي للعلامة التجارية "نوكيا" أو من خلال موقع التجارة الإلكترونية أمازون ، ومنافذ البيع بالتجزئة الكبيرة والشهيرة وذلك اعتبارًا من اليوم مع بدء المبيعات فعليا في 20 فبراير.