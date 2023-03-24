يكتسح آيفون وسامسونج .. تعرف على ميزات أسطورة الهاتف المحمول هواوي بي 60 – Huawei P60 رسميًا وسعره في متناول اليد

انت الان تتابع خبر يكتسح آيفون وسامسونج .. تعرف على ميزات أسطورة الهاتف المحمول هواوي بي 60 – Huawei P60 رسميًا وسعره في متناول اليدوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان شركة هواوي قامت قبل ايام باطلاق مجموعة جديدة من أجهزتها اليوم ابرز هذه الهواتف هي سلسلة هواوي بي 60 – Huawei P60 ، بالإضافة إلى طراز البرو و هاتف القابل للطي ، وفي هذا المقال سوف نتطرق للتفاصيل هاتف الطراز العادي Huawei P60 .

مواصفات هواوي بي 60 – Huawei P60

ان الهاتف هذا الهاتف يأتي بأبعاد 161 × 74.5 × 8.3 ملم مع وزن 197 جرام.

من حيث الأداء : يعمل بواسطة المعالج القوي من كوالكوم Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 نانومتر) مع معالج رسوميات Adreno 730 ، ويقترن بذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 و 512 جيجابايت ، كما يعمل بواجهة Harmony OS 3.1.1 (في الصين) ، وبواجهة EMUI (في أوروبا) .

يدعم الهاتف مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة).

الشاشة من نوع LTPO OLED ، تدعم ألوان 1B بمعدل تحديث 120 هرتز وبمقاس 6.67 إنش بدقة عرض 1220 × 2700 بكسل (444 بكسل في الإنش).

فيما يتعلق بالتصوير والكاميرات : يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة ، الأولى والأساسية بدقة 48 ميجابكسل (عريض) ، تدعم تثبيت بصري OIS ، والعدسة الثانية بدقة 12 ميجابكسل (بيريسكوب تليفوتوغرافي) مع تقريب بصري 5x ، والثالثة بدقة 13 ميجابكسل (ذات زاوية رؤية فائقة الاتساع).

وفي المقدمة كاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 2.4 ، والهاتف يدعم التصوير الفيديو بدقة 4K .

يستمد الهاتف طاقته من بطارية كبيرة بسعة 4815 مللي أمبير في الساعة غير قابلة للإزالة ، تدعم الشحن السلكي بقوة 66 واط واللاسلكي بقوة 50 واط.

يحتوي الهاتف على مكبر الصوت ، ويدعم تقنية NFC ، ومنفذ USB Type-C 3.1 .

يدعم الهاتف مستشعرات البصمة ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر ، مقياس الارتفاع ، طيف الألوان ، رسالة الأقمار الصناعية BDS .

كما يدعم تقنيات الواي فاي Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، وإصدار البلوتوث 5.2 مع A2DP، LE ، والملاحة وتحديد الموقع الجغرافي GPS (L1 + L5) ، GLONASS (B1I + B1c + B2a) ، BDS (B1I + B1c + B2a) ، GALILEO (E1 + E5a) ، QZSS (L1 + L5) ، NavIC.

سعر هواوي بي 60

يأتي هاتف هواوي بالألوان المميزة : الأسود والأخضر الزمردي والأرجواني والأبيض ويكلف حوالي 600 يورو .