انت الان تتابع خبر خبر صادم لعشاق هواتف سامسونج Galaxy S23 بإلغاء هذه الميزات نهائيا من السلسلة .. لن تصدقوا ماهي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر سلسلة هواتف سامسونج جالكسي اس 23” Galaxy S23 الاصدارات الاخيرة من شركة الهواتف الكورية من افضل الهواتف التي تم تقديمها بتصميم جديد ومجموعة من المزايا وترقيات الأجهزة والبرامج.

لكن هذه السلسلة الجديدة لم تأتي لإحياء أي ميزات دفعتها سامسونج بالفعل بعيدًا.د وكشفنا سابقًا أن سلسلة جالكسي اس 23 لا يوجد فيها مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

وبالنسبة للمشترين المحتملين الذين ما زالوا يتساءلون على فتحات بطاقة microSD أيضًا. في الوقت الحاضر، تضاءلت فوائد الحصول على فتحة microSD بسبب نظام التشغيل Android من Google، حيث لم يعد النظام يسمح للمستخدمين بتثبيت ألعاب الهاتف المحمول على وحدة تخزين خارجية.

سامسونج جالكسي اس 23 .. السلسلة تقدّم البديل الأمثل لذاكرة التخزين microS

وفي معظم الأحيان، تُستخدم بطاقات microSD في الهاتف الذكي في العصر الحالي لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ونسخها احتياطيًا.

ولحسن الحظ، على الرغم من أن سلسلة سامسونج جالكسي اس 23 لا تحتوي على microSD، فقد تضاعفت سعة التخزين الأساسية في جالكسي اس 23 بلس و جالكسي اس 23 الترا من 128 إلى 256 جيجابايت. كما أصبح التخزين أسرع بفضل UFS 4.0 ، باستثناء الطراز الأساسي 128 جيجا بايت ، والذي لا يزال يستخدم UFS 3.1.

وإذا كنت بحاجة إلى حل تخزين خارجي للنسخ الاحتياطي لجهاز Galaxy S23 ولا تريد الاعتماد على التخزين السحابي، فإن بدائل microSD أفضل وأرخص – وإن كانت أقل ملاءمة – موجودة بالفعل.

واليوم، بفضل التطورات في تقنية الذاكرة وانخفاض الأسعار، يمكنك شراء محرك أقراص USB-C SSD خارجي بسعة تخزين 1 تيرابايت بسعر أقل من بطاقة microSD ذات السعة المماثلة. ويمكنك توصيله بهاتفك عبر USB-C ونسخ بياناتك احتياطيًا ، وإذا كنت على استعداد لدفع المزيد واختيار SSD به ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ، فيمكنك نسخ الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًا إلى حد كبير بيئة أكثر أمانًا.

ومن المؤكد أن استخدام SSD خارجي ليس ملائمًا مثل امتلاك وحدة التخزين الخارجية التي يمكن الوصول إليها عبر فتحة بطاقة microSD المدمجة في هاتفك. ومع ذلك ، فإن محركات الأقراص ذات الحالة الثابتة أسرع ويمكن أن تكون أرخص من بطاقات microSD. وتكون أكثر ملاءمة عندما تريد نقل الملفات إلى أجهزة أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر ، لأن العملية لا تتطلب سوى فتحة USB بدلاً من قارئ بطاقة microSD.

الخلاصة:

تعد حقيقة أن سلسلة سامسونج جالكسي اس 23 لا تحتوي على microSD بمثابة إزعاج بسيط. وجعل نظام التشغيل Android بطاقات microSD أقل قابلية للاستخدام، لتبدأ، وتوجد بالفعل بدائل للنسخ الاحتياطي للبيانات.

وبدأ تراجع microSD عندما قام نظام التشغيل Android بسحب القابس على خيار تنسيق تخزين microSD كوحدة تخزين داخلية. وتهدف سامسونج فقط إلى المستقبل بدلاً من التمسك بالماضي.