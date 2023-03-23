تغير في طريقة المشي ينذر بمرض خطير
أكد تقرير طبي أن حدوث تغيرات في طريقة المشي تشير للإصابة بمرض في الكبد يمكن أن يؤثر على العديد من وظائف الجسم.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن التغييرات في طريقة المشي تنذر بالإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.
حيث يمكن أن يؤثر هذا المرض على العديد من وظائف الجسم بما فيها السلوك والكلام والنوم، ووفقا للخبراء يمكن أن يتسبب هذا المرض بعدم الاتزان أثناء المشي.
وعادة ما يصاحب هذه الأعراض في طريقة المشي ابتعاد القدمين عن بعضهما بشكل كبير مما يتسبب بحالة من عدم التوازن، ويستمر عدم التوازن حتى في حال الوقوف.
يوصي الأطباء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لوقف تطور هذا المرض، بالإضافة إلى ذلك، اتباع نظام غذائي منخفض الدهون والسكر والملح، كما يوصى بتناول المزيد من الألياف والخضروات والفواكه.وكالات
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