انت الان تتابع خبر اوبو اى 98 - Oppo A98 5G يحطم سلسلة سامسونج 23 وآيفون 14 بهذه المواصفات العالمية والتي لم يسبق لها مثيل .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة TENAA الصينية باعتماد هاتف جديد يحمل الرمز PHQ110 حيث أنه مرجخ أنه اوبو اى 98 – Oppo A98 5G وذلك قبل أشهر قليلة.

الا انه حتى الآن تم اعتماد إصدار جديد من A98 يحمل اسم النموذج CPH2529 من قبل NBTC في تايلاند ، وهذا يجعله أقرب إلى الإطلاق خارج الصين.

حتى الآن لا تكشف سلطة التصديق التايلاندية أيّ شيء رسمي عن CPH2529 بخلاف تأكيد اتصال 5G ، ومع ذلك فإنه بفضل TENAA نحن نعرف ما الذي ستقدمه النسخة الصينية من مواصفات وإليكم الفاصيل ..

من حيث الأداء : سيتم تشغيل هاتف Oppo A98 الصيني بواسطة معالج قوي ثماني النواة بسرعة 2.2 جيجاهرتز ، كما سيأتي مع شاشة من نوع AMOLED منحنية مقاس 6.7 إنش مع مستشعر بصمات الأصابع أسفلها للمصادقة البيومترية.

يتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي كبيرة تصل سعتها إلى 12 جيجابايت إضافةً إلى سعة تخزين داخلية تصل إلى سعة 512 جيجابايت.

اوبو اى 98 على منصة TENAA

سيتم تزويده ببطارية كبيرة من الليثيوم بوليمر تبلغ سعتها 4690 مللي أمبير في الساعة ، كما أن الهاتف سيحتوي على ثلاث كاميرات ، الأساسية منها بدقة 108 ميجابكسل ، وعدستان للعمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، إضافة إلى كاميرا أمامية للصور الشخصية بدقة 16 ميجابكسل.