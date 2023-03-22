انت الان تتابع خبر خبر صادم وحزين لجميع عشاق هواتف آيفون .. هاتف iPhone 15 Pro Max ينشر تحديث مخيب للآمال حول إلغاء هذه الميزة الهامة لأول مرة في السلسلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مقرر أن تقوم شركة آبل بالإطلاق في العام الجاري هواتفها الجديدة وعلى رأسهم الهاتف آيفون 15 برو ماكس والتي يتوقع أن يأتي الهاتف بمنفذ USB-C حيث أن هذا عبارة عن خبر مفرح للجميع، إلا أن التقارير تشير إلى عكس ذلك.

حيث أن آبل سوف تضطر هذا العام للخضوع لقرارات الاتحاد الأوروبي بتوحيد منافذ الهواتف حيث سوف يتم إضافة منفذ USB-C لهواتف السلسلة بالكامل، إلا أنه يعتقد المحلل مينج تشي كو الخبير في عالم آبل، أن هذا لن يكون خبرًا مفرحًا للجميع.

ويعتقد السيد كو أن آبل ستفرض قيودًا على الكابلات التي سيتمكن المستخدمون من استخدامها مع المنفذ الجديد، أي بما معناه أنه لن يتمكن المستخدمين من استخدام كابلات USB-C المتوفرة في الأسواق حاليًا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن آبل شوف تقوم بتوفير كابلات خاصة بها لهواتف سلسلة ايفون 15 القادم هذا العام.

ووفقًا لأحدث تقرير من المحلل مينج تشي كو، فإن الهاتفين ايفون 15 برو و ايفون 15 برو ماكس سيتم تزويدهم بمنافذ USB 3.2 أما النسختين العادية والبلس فسيعتمدان على منافذ USB 2.0 الأبطأ والأقدم.

هذه التقارير تشير إلى أن نقل البيانات سيتأثر في سلسلة الهواتف الجديدة، حيث تتميز الطرز الأعلى فقط بنقل سريع للبيانات مثل جهاز iPad الذي يدعم نقل بيانات عالٍ بسرعة 40 جيجابايت في الثانية.