هل تعلم بأن قمر شهر ميلادك يعكس شخصيتك ويكشف أسرارك فورا؟ .. اكتشف المزيد!!

انت الان تتابع خبر هل تعلم بأن قمر شه ميلادك يعكس شخصيتك ويكشف أسرارك فورا؟ .. اكتشف المزيد!! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لت كل شهر من أشهر السنة الميلادية يرتبط بحالة قمرية محددة حيث يؤثر على شخصيات مواليد تلك الأشهر ويقوم برسم صفات خاصة لكل منهم.

إذاً حددي في شهر كان يوم ميلادك واعرفي شكل القمر المناسب له واعرفي ما يكشفه من أسرار طباعك وخفايا شخصيتك.

1 يناير: قمر الذئب

إذا ترافق مولدك في هذا الشهر مع قمر الذئب، فهذا يعني أنك قد تواجهين الكثير من التحديات في حياتك. كما يدل على أن عليك أن تبذلي الكثير من الجهود لتتخطي المصاعب التي تعترضك في حياتك. كذلك يرى الأشخاص المحيطون بك أنك قادرة على أداء كل المهمات بشكل صحيح مهما بلغت درجة صعوبتها.

2 فبراير: قمر الثلج

في حال ارتبطت ولادتك بشهر فبراير وبقمر الثلج، فهذا يدل على أنّك ما زلت تحتفظين في داخلك بالكثير من آثار طفولتك. فأنت ما زلت تتمتعين بطيبة الصغار وبراءتهم. لذا تواجهين صعوبة كبيرة في التكيّف مع مجتمعك ومع طباع الأشخاص الآخرين التي لا تخلو من المكر والاحتيال.

3 مارس: قمر الدودة

تتمتعين بقدرة كبيرة على التعبير عن أفكارك وعلى التواصل مع الآخرين. وما يشجعك على هذا هو أنّك تتسمين بالمرونة. لذا يمكنك التأقلم مع كل المتغيرات التي قد تطرأ على حياتك الشخصية والمهنية. وهذا ما يساهم في نجاحك.

4 أبريل: القمر الزهري

إذا كان شهر ميلادك يرتبط بالقمر الزهري، فهذا يشير إلى أنّك تمتلكين أفكارك الخاصة وتفضلين أن يقتنع بها الآخرون. كما يعني هذا أنّك واجهت الكثير من المشاكل في طفولتك. وهو ما ينعكس سلباً على حياتك الراهنة حيث لا يمكنك تقبل الكثير من الأشخاص والظروف.

5 مايو: قمر الوردة

تتمتعين بموهبة الهروب من المصاعب والقدرة على تجنبها والإلقاء بها على عاتق الآخرين. فأنت لا تحبين المواجهة ولا خوض الصراعات والخلافات. إلا أنّ جمال مظهرك هو ما يلفت إليك الكثير من الأنظار.

6 يونيو: قمر الفريز

إذا ولدت في هذا الشهر تحت هذا القمر، فهذا يكشف أنّك تحبين تقديم النصائح للأشخاص المحيطين بك. ويعني أنّك تعرفين أن آراءك ليس موضوعية وصائبة دائماً إلا أنّك لا تعترفين بهذا بشكل علني. فأنت تفضلين أن تظهري نقاط قوتك فقط.

7 يوليو: قمر الرعد

في حال ارتبط شهر ميلادك بصوت الرعد، فأنت تتسمين بشخصية متناقضة. والسبب أنك تحبين الانفتاح على الآخرين أحياناً والبقاء بمفردك وبعيداً عن الجميع أحياناً أخرى. كما أنّك تتمتعين بقوة الحدس وسرعة البديهة وهو ما يساعدك على إنقاذ نفسك دائماً في المواقف الصعبة.

8 أغسطس: قمر الحوت

يقول الكثير من الأشخاص المحيطين بك إنك تتمتعين بالحظ الجيد. فأنت تجذبين إليك برأيهم كل ما هو حسن. لكن يتعيّن عليك الانتباه أحياناً لأن هذا قد لا يحظى بإعجاب بعض المحيطين بك وقد يسعون إلى أذيتك.

9 سبتمبر: قمر الحصاد

يعني ارتباط هذا القمر بيوم مولدك أنّك تحبين الاحتفال بإنجازات الآخرين وتهنئتهم كلما استدعى أمر ما ذلك. فأنت تشعرين دائماً بالاكتفاء بما لديك وتتجنبين الإحساس بالغيرة. كذلك تفضلين العمل ضمن فريق لأن هذا يساعدك على تحقيق الأهداف بشكل أفضل برأيك.

10 أكتوبر: قمر الصياد

تعيشين سباقاً دائماً مع الوقت. وهذا ما يشعرك بالقلق في الكثير من الأحيان. كما أن ولادتك في هذا الشهر وارتباطك بقمر الصياد يعني أنّك تقتفين أثر الاخطاء التي يتم ارتكابها في المجتمع وتحاولين كشفها بمختلف الوسائل وتسعين إلى منع تكرارها وإن كان هذا أمراً غير سهل في معظم الأحيان.

11 نوفمبر: قمر السمور

تحبين اتباع أحدث الصيحات في كل المجالات. فأنت تفضلين كل ما هو غير مألوف. حتى الأحداث الطارئة وغير العادية تجذب اهتمامك وتشعرك بالحماس. كما أنّك تظهرين دائماً استعدادك لتقديم المساعدة للآخرين لينتقلوا إلى مستوى آخر في حياتهم. وهم يشعرون بالامتنان تجاه ذلك.

12 ديسمبر: قمر الثلج

يعتقد الكثيرون أنّك لا تمتلكين المشاعر الدافئة. وهم مخطئون في ذلك. فأنت تفضلين عدم التعبير عن مشاعرك وأن تكوني عملية. والسبب أن الأحاسيس بالنسبة إليك ضعف وأن العاطفة دعوة للآخرين لاستغلالك. وهذا غير صحيح أيضاً.