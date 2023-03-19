انت الان تتابع خبر هذه التطبيقات المهمة ستختفي من هواتف أندرويد قريبا.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كثيرا ما تكون التطبيقات المثبتة مسبقا التي تأتي مع الهواتف الذكية غير مرغوب فيها ولا يمكن إزالتها، وهذه المشكلة يواجهها العديد من مستخدمي أجهزة أندرويد بشكل عام، ولحسن الحظ، اتخذت العديد من الحكومات إجراءات لمعالجة هذه المشكلة المزعجة.

ووفق ما ذكره موقع "gizchina"، تأتي معظم الهواتف الذكية مع برامج مثبتة مسبقا، وبغض النظر عن الشركة المصنعة غالبا ما تكون هذه التطبيقات غير مرغوب فيها ولا يمكن إلغاء تثبيتها.

62588969

وذلك على غرار أجهزة آيفون، فهو يجلب متصفح Safari مثبت مسبقا، بينما على هواتف شاومي يأتي متجر التطبيقات مثبت مسبقا، وأجهزة سامسونج تأتي مع Samsung Pay مثبتة مسبقا، هذه مشكلة للعديد من المستخدمين الذين يشعرون أنهم لا يتحكمون في البرامج الموجودة على أجهزتهم.

*حذف التطبيقات المثبتة مسبقا:

وقد اتخذت الحكومة الهندية إجراءات لحل هذه المشكلة، من خلال إجبار مصنعي الهواتف الذكية على إلغاء القدرة على إزالة جميع التطبيقات المثبتة مسبقا، وسيكون أمام الشركات سنة واحدة لتنفيذ التغييرات، ونأمل أن يساعد هذا في تقليل كمية البرامج غير المرغوب فيها التي تأتي مع الهواتف الذكية.

ولا ترجع تصرفات الحكومة الهندية فقط إلى الرغبة في منح المستخدمين مزيدا من التحكم في البرامج الموجودة على أجهزتهم، ولكن أيضا بسبب مخاوف الأمن القومي، فهم يريدون تقليل كمية المعلومات التي يتم توفيرها للشركات والمؤسسات الكبيرة في البلدان الأخرى.

ويبدو أن المعركة ضد التطبيقات المثبتة مسبقا ستبدأ قريبا وسيتم طرح الهواتف الذكية في المستقبل القريب بدون برامج bloatware.

وتستهدف إجراءات الحكومة المصنعين الصينيين بشكل أساسي، حيث أدت التوترات بين البلدين إلى حظر أكثر من 300 تطبيق، بما في ذلك تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك TikTok، ومن المحتمل أن تحذو الدول الأخرى حذو الهند وتتخذ إجراءات مماثلة، مما يزيد من مستوى الأمان واختيار مستخدمي الهواتف الذكية.

وبشكل عام، تعد التطبيقات المثبتة مسبقا التي تأتي مع الهواتف الذكية مشكلة كبيرة يواجهها العديد من المستخدمين حول العالم، ومع ذلك، فإن إجراءات الحكومة الهندية تظهر أن هناك طريقة لمعالجة هذه المشكلة، الأمر الذي سيعود بالفائدة على كل من المستخدمين ومخاوف الأمن القومي.

*ما هي عيوب التطبيقات المثبتة مسبقا؟:

هذا ويمكن أن تسبب التطبيقات المثبتة مسبقا، والمعروفة أيضا باسم bloatware، العديد من المشاكل لمستخدمي أندرويد، بما في ذلك:

- نقص سعة التخزين: يمكن أن تشغل التطبيقات المثبتة مسبقا قدرا كبيرا من مساحة التخزين على جهازك، والتي يمكن أن تحد من مقدار المساحة المتاحة للتطبيقات والملفات والوسائط الخاصة بك.

- الأداء: يمكن أن تؤدي التطبيقات المثبتة مسبقا إلى إبطاء أداء جهازك.،خاصة إذا استمروا في العمل في الخلفية، مما يستهلك موارد النظام مثل وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي.

- التحديثات: قد لا تتلقى التطبيقات المثبتة مسبقا تحديثات أو إصلاحات للأخطاء في الوقت المناسب، لأنها غالبا ما تعتمد على الشركة المصنعة للجهاز أو الناقل لتزويدها.

- الأمان: يمكن أن تشكل التطبيقات المثبتة مسبقا خطرا أمنيا إذا كانت تحتوي على ثغرات يمكن أن يستغلها المتسللون أو البرامج الضارة.

- تجربة المستخدم: قد لا تكون التطبيقات المثبتة مسبقا ذات صلة باحتياجات أو اهتمامات مستخدم الجهاز، ويمكن أن تؤدي إلى ازدحام درج التطبيقات أو الشاشة الرئيسية بجهازك، ويجعل من الصعب العثور على التطبيقات التي تريد استخدامها بالفعل.

- غير قابل للإزالة: لا يمكن إلغاء تثبيت بعض التطبيقات المثبتة مسبقا أو تعطيلها بدون عمل روت لجهازك أو إلغاء قفله، والتي يمكن أن تكون عملية معقدة ومحفوفة بالمخاطر.

- قد تكون التطبيقات المثبتة مسبقا غير ملائمة للمستخدمين الذين يريدون مزيدا من التحكم في سعة تخزين أجهزتهم وأدائها وأمانها، ويفضلون تخصيص أجهزتهم بتطبيقات أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، لذا، تبدو الإجراءات الجديدة خطوة إلى الأمام لصالح مستخدمي الهواتف الذكية بشكل عام.