هواوي تستعد لطرح هاتفها الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 12:33 مساءً - بدأت شركة “هواوي” بالترويج لحدثها التقني القادم والذي ستكشف فيه عن هاتفها الجديد “P60 Pro” الذي يحظى بقدرات تصوير فائقة.

ووفقا لما ذكر موقع روسيا اليوم، فإن هواوي ستعقد حدثها التقني القادم في 23 مارس/آذار الجاري، وستكشف خلاله عن مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة والتي سيكون من ضمنها P60 Pro المجهز بتقنيات مميزة تجعله أفضل هواتف الشركة.

ويتمتع الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وعلى شاشة OLED بمثاس 6.6 بوصة دقة عرضها (2700/1228) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا.

ويضمن أداءه الممتاز معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الحديث، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 جيجابايت، وذواكر داخلية 128256512 غيغابايت.

وتؤمن قدرات التصوير الممتازة لهذا الجهاز كاميرا ثلاثية العدسة بدقة (64+50+50) ميجابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو وعدسة للتصوير العريض، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

وعمت هواوي هاتفها بتقنيات “بلوتوث-5.2″، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.