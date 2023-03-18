هاتف Razr القادم من موتورولا يحصل على شكل أنيق جدا ومواصفات فائقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 12:33 مساءً - سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن Motorola Razr 2023 المنتظر الذي سيكون من أجمل الهواتف الذكية القابلة للطي وأكثرها تطورا.

وتظهر الصور التي سرّبت لهذا الهاتف أنه سيحصل على تصميم أنيق جدا، والقسم العلوي من واجهته الخارجية سيأتي عبارة عن شاشة إضافية خارجية، ستكون على الأغلب من نوع AMOLED بمقاس 2.7 بوصة.

أما الشاشة الأساسية له فستكون مرنة من نوع Foldable AMOLED، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير دقة ممتازة في عرض الصور والفيديوهات.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الفائق الأداء، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

الكاميرا الأساسية له ستكون ثنائية العدسة بدقة (64+13) ميغابيكسل، ومجهزة بعدسة فتحتها , f/2.2 مخصصة للتصوير الفائق العرض، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

ودعمته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعملمع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.