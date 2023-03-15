انت الان تتابع خبر حيل احترافية تحسن سرعة الإنترنت لديك.. ضعف سرعتك الحالية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قد تكون واجهت مشكلة انقطاع الإنترنت بشكل متكرر أو انخفاض سرعته بالشكل الذي يعيق قيامك بالمهام العملية مثل حضور الاجتماعات أو إنجاز الدروس، دون معرفة السبب وراء ذلك، وفي محاولات كثيرة لإصلاح تلك المشكلة وتحسين سرعة الإنترنت تجد أن المشاكل تحدث مرة أخرى دون جدوى.

لذا خلال المقال التالي نستعرض لك بعض المفاتيح التي يمكنك خلالها حل مشكلة بطء الإنترنت وتحسين سرعته سواء لقضاء المهام العملية أو الدروس.

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*خطوات تحسين سرعة الإنترنت:

أولا إذا أردت أن تحسن سرعة الإنترنت لابد أن تكون على دراية تامة بالسرعة المتاحة لديك، فقد تتفاجأ بأن لديك رقم أقل من السرعة القصوى المعلن عنها ، خاصة عبر شبكة Wi-Fi، أما في حال كات سرعتك مناسبة ولكن هناك مشكلة تعيق تحسن الأداء الجيد لشبكة الإنترنت، فيمكنك اللجوء لأحد تلك الحيل، حسبما ذكر في موقع highspeedinternet

*أعد تشغيل جهاز الإنترنت مرة أخرى:

يمكنك اتباع تلك الخطوة البسيطة وهي إغلاق وإعادة فتح جهاز الإنترنت مرة أخرى في مدة لا تتجاوز الـ30 ثانية، فهي كافية لرصد أي خلل في مشكلات الاتصال، يمكنك تكرار تلك الخطوة كونها تمنح جهازك الفرصة للتخلص من الذاكرة القديمة وتمنحه أداء جديد للمهام، عليك أيضا إيقاف الـ Wi-Fi على جميع أجهزتك اللاسلكية، ثم اسمح للأجهزة بالتقاط الشبكة تلقائيا لرصد مدى تحسن سرعة الإنترنت من عدمه.

*استبدل المكان المخصص لجهاز الإنترنت:

ربما كانت تواجهك مشكلة في سرعة الإنترنت بسبب سوء الشبكة في المكان المخصص لجهاز الإنترنت، لذا قم بتغيير موضعه على الفور لمكان أفضل من حيث الاتصال والشبكة، وابتعد عن الجدران والأرضيات والسقوف والأثاث والأجهزة وأي شيء مادي كبير يعيق الاتصال بسلاسة.

كذلك لا ينصح بوضع جهاز الإنترنت بجانب الهواتف المحمولة والراديو و أجهزة الميكروويف ومكبرات الصوت التي تستخدم تقنية البلوتوث.

*قم بتوسيع شبكة الـ Wi-Fi:

تتواجد معززات Wi-Fi يمكنك الاستعانة بها لتعزيز اتصال جهاز الإنترنت في حال تواجد في منطقة معيقة للاتصال الجيد، وبالتالي يحسن توزيعها في نطاق المكان المتواجد به.

*قم بفصل الأجهزة غير المستخدمة:

أحيانا يربط أصحاب المكان أو المنزل عددا كبيرا من الأجهزة بشبكة الإنترنت، وبالتالي يزيد حجم الاستهلاك، لذا ببساطة قم بفصل الأجهزة الغير مستخدمة ولا تشكل ضرورة عن شبكة الـ Wi-Fi لتقليل حجم الاستهلاك زيادة سرعة الإنترنت.

*زيادة مستوى سرعة الإنترنت:

إذا لم تنجح أي من الخطوات السابقة لحل مشكلة بطء الإنترنت، فإن الخيار الأمثل في هذه الحالة هو زيادة سرعة الإنترنت التي توافق استهلاكك اليومي له.