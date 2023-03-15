سامسونج جالكسي اس 23 الترا - Galaxy S23 Ultra يسحق جميع هواتف آيفون ويحقق نتائج مذهلة بهذه الميزة

انت الان تتابع خبر سامسونج جالكسي اس 23 الترا - Galaxy S23 Ultra يسحق جميع هواتف آيفون ويحقق نتائج مذهلة بهذه الميزةوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من ابرز الأشياء التي نعشقها في “سامسونج جالكسي اس 23 الترا” Galaxy S23 Ultra هو مدة بطارية الهاتف المذهلة حيث ان DxOMark نشرت النتائج التي توصلوا إليها والتي تتعلق بعمر بطارية هذا الهاتف المميز.

جالكسي اس 23 الترا يتفوق على اجهزة ايفون

مع اخر اصدارات الهواتف الذكية العملاقة، فإن جوال Galaxy S23 Ultra احتل المرتبة الأولى في قائمتهم ويتفوق على أجهزة مثل iPhone 13 Pro Max و iPhone 14 Pro Max و iPhone 14 Plus.

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وفي التصنيف العالمي، الذي يتضمن فائق الجودة، احتل Galaxy S23 Ultra المرتبة السادسة خلف Honor Magic5 Lite 5G و Honor x7a و Oppo Reno6 6G و Realme GT Neo 2 5G و Honor x9a. ومع ذلك احتل Galaxy S23 Ultra مرتبة أعلى من حيث عمر البطارية مقارنة بأي هاتف ايفون في السوق.

وتشير نتائج DxOMark أن هاتف Galaxy S23 Ultra يمكن أن يستمر لمدة يومين و 19 ساعة. بالنسبة للإيجابيات والسلبيات، فإن عمر بطارية الهاتف يكسب نقاطًا في الاستخدام المعتدل، حيث يصل إلى ما يقرب من 67 ساعة من الاستخدام.

وتم تصنيفها على أنها “ممتازة” عند مشاهدة مقاطع الفيديو، ولكن المثير للاهتمام أنها حصلت على تقييم ضعيف في أنشطة أخرى مثل استخدام الكاميرا أو الاستماع إلى الموسيقى.

ويشير المصدر أيضًا إلى أن عمر البطارية قد انهار بمجرد وصوله إلى 5٪. ويبدو أن هذه مشكلة شائعة في هواتف Samsung Galaxy.

وهذه النتائج بالتأكيد أفضل من تصنيف كاميرا DxOMark ، حيث بالكاد وصل Galaxy S23 Ultra إلى أفضل 10 قوائم في كل من الفئات العالمية والفائقة المتميزة.