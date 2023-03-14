انت الان تتابع خبر بقدرات استثنائية.. تعرف على سعر ومواصفات جوال Oppo Reno8 T في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طرحت شركة أوبو جوالها الذكي Oppo Reno8 T بعدة مميزات منها أداء الكاميرات الرائع، مع مستشعر رئيسي بدقة 100 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل وشاشة تقدم ألوان نابضة بالحياة وزاهية بالإضافة إلى لغة تصميم وألوان جذابة.

هذا ويتوفر جوال اوبو رينو 8 T في المملكة العربية السعودية بسعر 1199 ريال سعودي في المتاجر الرقمية، مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت روم.

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مواصفات جوال Oppo Reno8 T

يأتي مع شاشة عرض AMOLED بمعدل تحديث 90 هرتز، وحجم 6.4 بوصة، تقدم دقة وضوح 1080x2400 بيكسل مع كثافة 409 نقطة لكل بوصة، ودرجة سطوع 430 شمعة لكل متر مربع، وزجاج من Corning Gorilla Glass 5.

كما يتم تشغيل الجوال اوبو رينو 8T بمعالج وحدة مركزية من ميدياتك شريحة MT8781 Helio G99 بدقة تصنيع 6 نانو ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.2 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات Mali-G57 MC2 مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت روم يمكن زيادتها من خلال كارت ميموري خارجي.

هذا ويحزم الجوال بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وتصل إلى 54% خلال 30 دقيقة، يزن الجهاز 180 جم مع أبعاد طول 160.8 مم وعرض 73.8 مم وسمك 7.8 مم.

ويأتي الجهاز مع إعداد كاميرا ثلاثية في الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 100 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وكاميرا ميكروسكوب بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، أما كاميرا السيلفي الأمامية فهي بدقة 32 ميجابيكسل.

كما يأتي الجوال مع مستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة، مع مستشعر تقارب وتسارع وبوصلة وجيروسكوب، مع سماعات ستيريو ومنفذ لسماعات الأذن مقاس 3.5 ملم، كما أنه داعم لشبكات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band وبلوتوث 5.3, A2DP, LE, aptX HD.