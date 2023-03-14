انت الان تتابع خبر أفضل هاتف قابل للطي من هواوي بإصدار حديث يتفوق على سامسونج جالكسي .. تعرف عليه! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شركة هواوي اليوم اكدت رسميًا أن سلسلة هاتف هواوي بي 60 (Huawei P60) والهاتف القابل للطي الجديد هواومي ميت اكس 3 (Huawei Mate X3) سوف يصلان معًا في الحدث الذي سوف يقام في 23 مارس، وسوف يتم تسليط الضوء على الجهازين معًا.

حيث الملصق الدعائي الجديد الذي نشرته الشركة على موقع “ويبو” الصيني اشار أيضًا إلى أن هذا الحدث سوف يجلب لنا تقنيات جديدة. وهو أول حدث إطلاق للشركة في الربع الأول بعد عامين.

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تفاصيل حول سلسلة Huawei P60

ستتميز سلسلة Huawei P60 بقدرات الكاميرا المذهلة والتي ستلفت انتباه الجمهور بالتأكيد. يكشف التقرير أن تجار التجزئة قد قدموا بالفعل طلبات مسبقة لهذه الهواتف الرائدة الجديدة. لتلبية طلب السوق، أنتجت هواوي أيضًا دفعة جديدة من الهواتف ضمن مرحلة الإنتاج الضخم.

من الناحية الجمالية، من المرجح أن تجلب سلسلة Huawei P60 وحدة كاميرا جديدة، لم نرها من قبل. يُظهر التسريب السابق أن الكاميرا بها حلقة كبيرة في المنتصف، أما باقي التصميم فهو مشابه لهاتف Huawei P40 Pro.

كذلك، هواوي مستعدة لاقتحام الأسواق بميزات جديدة مثل مستشعر الكاميرا الرئيسي القوي، وميزة الفتحة المتغيرة، وخوارزمية معالجة أفضل للصور عبر XMAGE 2.0.

تفاصيل حول Huawei Mate X3

يعد Huawei Mate X3 أحدث هاتف قابل للطي للشركة قادم بتحسينات رائعة، حيث سيأتي بتصميم جديد خفيف الوزن. لذا، قد تستخدم هواوي أجهزة التحكم في الحرارة المطوّرة حديثًا لتوفير المساحة الداخلية للهاتف وتخفيف الوزن.

قد يحتوي أيضًا على بطارية كبيرة ، حيث يشير تقرير إلى أن Huawei Mate X3 سيأتي بتقنية بطارية جديدة مع خلايا بطارية محسّنة لأداء طويل الأمد.

لذا ، فإن حدث الإطلاق القادم في 23 مارس سيوفر لنا عرضًا مليئًا بمفاجآت حول سلسلة Huawei P60 و Mate X3 معًا.