انت الان تتابع خبر صدمة وحزن كبير تطال مستخدمي الهاتف الذكي سامسونج جالكسي اس 23 - Galaxy S23 بعد اكتشاف هذه المشكلة المزعجة والقديمة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تم اطلاق سلسلة هواتف Samsung Galaxy S23 قبل عدة ايام تذلك في حدث Unpacked ، حيث تم إطلاق معها واجهة One UI 5.1 مع هذه الهواتف الذكية.

وبالرغم من ذلك -وكما هو دائمًا- فإن الأجهزة والبرامج الجديدة تأتي مع عدد الأخطاء، حيث أن Android Auto قد توقف لبعض المستخدمين مالكي Samsung Galaxy S23 ، سنكشفها لكن في هذه السطور..

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مشكلة تواجه مستخدمي جالكسي اس 23

بعدما بدأت مبيعات سلسلة Samsung Galaxy S23 وأظهرت مستوى غاليًا كما هو متوقع ، فوجئنا بقيام بعض المستخدمين بالإبلاغ عن مشكلات في ميزة Android Auto.

وفقًا لتقارير متفرقة على منتديات دعم Reddit و Google ، يواجه بعض مستخدمي Galaxy S23 مشكلة في مزامنة أجهزتهم مع سياراتهم لا سلكيًا ، ويفشل اقتران Bluetooth تلقائيًا بعد تعطيل السيارة.

يقوم بعض المستخدمين أيضًا بالإبلاغ عن الأذونات المفقودة التي تمنع هواتفهم من الاتصال بشكل صحيح.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلة لا تؤثر على جميع مستخدمي Galaxy S23 حول العالم، حيث أبلغ العديد من الأشخاص عن قدرتهم على استخدام جميع الميزات دون أي مشاكل ، إلا أن عددًا كبيرًا من المستخدمين يواجهون مشكلات.

يشير هذا إلى أن المشكلة قد تكون متعلقة بالبرنامج، بالإضافة إلى ذلك ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها Samsung مشكلات مع Android Auto.

ليست أول مرة !

كان لسلسلة Galaxy S22 شكاوى مماثلة عندما تم إطلاقها العام الماضي ، مع وجود مشكلات تتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية تؤدي إلى صورة سوداء على شاشات العرض داخل السيارة.

على الرغم من طرح إصلاح على القنوات التجريبية في مايو ، فقد استغرق التصحيح حتى أغسطس للوصول إلى جميع الأجهزة المتأثرة. ليس من الواضح سبب حدوث مشكلات Android Auto في سلسلة Galaxy S23 ، ولكن من المأمول أن تعمل كل من Samsung و Google على حل المشكلة بسرعة.

سيكون من المفيد لشركة Samsung التصرف بسرعة بشأن هذه المشكلة لا سيما بالنظر إلى السعر المرتفع للهاتف، لأنه عندما يدفع المستخدمون سعرًا ممتازًا للحصول على تجربة استثنائية ، فقد يختارون التبديل إلى علامة تجارية أخرى لهاتفهم التالي إذا لم تتحقق توقعاتهم. وفي الوقت الحالي تمثل المبيعات الرئيسية أحد أهم التحديات التي تواجهها Samsung.

على الرغم من أن الشركة رائدة في طرازات المبتدئين ومتوسطي المدى ، إلا أنها تتأخر عن Apple في مبيعات الهواتف المتميزة، لسوء الحظ فإن هذه المشاكل مع طرازاتهم الجديدة ، والتأخيرات المحتملة في إصلاحها لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة لعملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي.