انت الان تتابع خبر حيل وأسرار بسيطة لفتح باب السيارة إذا نسيت المفتاح داخلها وليس لديك احتياط.. لا داعي لكسر الزجاج !!والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان فقدان مفاتيح السيارة أو نسيانها داخل غرفة القيادة تعتبر من احد الأمور الأكثر ازعاجا التي تواجه أي سائق أو صاحب سيارة، خصوصا إذا كان المفتاح الإحتياطي في مكان بعيد أو كان في حالة سفر في مدينة أخرى.

وقد يضطر السائق في الحالة هذه إلى كسر زجاج السيارة أو كسر قفل الباب لأجل ان تتمكن من دخول السيارة مرة ثانية، ولذلك سوغ نرصد لكم مجموعه من الخطوات البسيطة التي تمكنك من فتح باب السيارة، دون أن تكسر أو تتلف أي شئ في حالة نسيان المفتاح داخل السيارة بحسب ما نشرت صدى البلد:

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ـ شماعة معدنية:

في حال كانت السيارة من الموديلات القديمة، فمن السهل فتحها دون مفتاح وذلك عن طريق استخدام شماعة معدنية، وذلك لاعتماد هذه السيارات على الأقفال العمودية والأفقية والأنواع القريبة من مقبض الباب بعكس السيارات الحديثة، لذلك قم بإحضار شماعة معدنية واجعلها مثل الخطاف، ثم أدخل الشماعة بين الغطاء المطاطي على حافة النافذة، ثم ادفع الشماعة للداخل من ناحية ركن النافذة، ثم قم بتحريك الجزء الذي به خطاف والذي صنعته حتى يعلق بالآلات الميكانيكية للباب، ثم قم بسحب الشماعة لأعلى ستجد أن الباب قد تم فتحه.

ـ شنطة السيارة:

إن كانت شنطة السيارة غير مغلقة، قم بشد سحاب الطوارئ والذي يتواجد داخلها في سقف الشنطة أو خلف المقاعد، وهو ما يمكنك من طي المقاعد الخلفية، ثم الدخول في الفتحة التي تم طيها في المقاعد، ستجد نفسك داخل السيارة، ثم قم بفتح الباب.

ـ أربطة الأحذية:

هناك في بعض موديلات السيارات، مفتاح قفل الباب أعلى الباب بجوار زجاج النافذة ويُفتح بالسحب لأعلى، وفي هذه الحالة قم بإحضار رباط حذاء طويل، ثم قم بربط عقدة في منتصفه وتكون قابلة للتضييق، وقم بعمل ذلك باستخدام يدك اليمنى لعمل عقدة جديدة بالرباط على يمين العقدة المنصفة، ثم استخدم يدك اليمنى لإدخال العقدة الثانية عبر العقدة اليسرى، ثم قم بتثبيت العقدة بيدك اليمنى، وبعد ذلك ادخل الرباط في الباب، ثم حرك الرباط حتى تقترب العقدة من الآلات الميكانيكية للقفل، ثم قم بإحكام العقدة على القفل، ثم قم بشد طرفي الرباط لإحكام غلق العقدة على القفل، ثم اسحب لأعلى لفتح الباب.

ـ استخدام أشياء قابلة للنفخ

قم بإدخال أصابعك بالباب بالقوة من خلال الجزء العلوي لباب السائق، ثم قم بمواصلة فتح ثغرة في الباب حتى تستطيع وضع شيء قابل للنفخ فى تلك الثغرة الضيقة لخلق مساحة، ثم قم باستخدام عصا طويلة رفيعة أو سلك، وأداخلها في الثغرة ثم اضغط على القفل الأوتوماتيكي لفتح السيارة.