انت الان تتابع خبر أقوى من لاندكروزر .. لن تصدق ماهي الميزات الفريدة لـ سيارة تويوتا برادو موديل 2023 الجديدة .. وسعرها في السعودية مفاجئ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان سيارة تويوتا برادو اخر تحديث 2023 تنمني إلى فئة الجيل الرابع من سيارات الدفع الرباعي التي تقوم شركة تويوتا بانتاجها ولها شهرة واسعة.

حيث ان هذه السيارة عبارة عن نسخة مصغرة لسيارات لاند كروزر، بداءت تظهر لأول مرة عام 1984، وظهور الجيل الرابع من تويوتا برادو موديل 2023 عام 2009.

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مواصفات محرك سيارة تويوتا برادو موديل 2023

تستمد سيارة تويوتا برادو موديل 2023 قوتها من 3 محركات الأول محرك 4 سلندر سعة 2700 سي سي، ينتج قوة 164 حصان، و عزم اقصي للدوران 246 نيوتن/متر، متصل به ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك السيارة 10.6لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

أو محرك 6 سلندر سعة 4000 سي سي، ينتج قوة 271 حصان، وعزم اقصي للدوران 381 نيوتن/متر، وتقطع سيارة تويوتا برادو مسافة 10.1 كم/ساعة بـ لتر واحد من البنزين .

او محرك ديزل تيربو سعة 2800 سي سي، ينتج قوة 201 حصان، وعزم اقصي للدوران 500 نيوتن/متر، وتحتاج السيارة إلى لتر واحد من لقطع مسافة 14 كم .

مواصفات سيارة تويوتا برادو موديل 2023 الداخلية

تأتي سيارة تويوتا برادو موديل 2023 بفرش مقاعد من الجلد، وميزة التحكم الكهربائي للمقاعد، وميزة التهوية، ومقود بكسوة جلدية، ومقبض ناقل حركة من الجلد أيضا، وعجلة قيادة بأزرار تحكم على المقود، ونظام صوت، وشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة، وأنظمة المساعدة على القيادة، ومقود و مقبض ناقل الحركة من الجلد، وأزرار تحكم على المقود، وتحكم أوتوماتيك لجميع النوافذ بلمسة واحدة، ومكيف أمامي أوتوماتيكي بتحكم منفصل للسائق والراكب، وفتحات تكييف للمقاعد الخلفية، ونظام صوتي بشاشة لمس مقاس 8 بوصة، وعدد 6 سماعات، ومنفذ USB، وكرسي السائق بتحكم كهربائي لدعامة أسفل الظهر، ونظام دخول ذكي مع زر تشغيل و إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وفتحة سقف، وثلاجة، وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب.

مواصفات سيارة تويوتا برادو موديل 2023 الخارجية

تحتوي سيارة مواصفات سيارة تويوتا برادو موديل 2023 علي شبك أمامي أنيق، وتزيينات من الكروم، وأضواء LED أمامية، ومصابيح ضباب، وطلاء للشكل الخارجي بعدة ألوان، وجنوط مقاس 19 بوصه، وعجلات من الألمونيوم مقاس 19 بوصة، وأنوار أمامية هالوجينيه، وأنوار ضباب أمامية ELD، وشبك أمامي اسود من الكروم، ومرايا جانبية بلون السيارة مع إشارات انعطاف، وطي كهربائي للمرايات الخارجية، وعتبة جانبية، وحساسات خلفية

أسعار سيارات تويوتا برادو موديل 2023 في السعودية

تبدأ أسعار تويوتا برادو موديل 2023 في السعودية من 165 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 44 ألف دولار أمريكي ويصل إلى 218 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 58 ألف دولار أمريكي.