انت الان تتابع خبر قرار صادم ومفاجئ من شركة سامسونج يتعلق بإيقاف هذه الفئة من سلسلة جالكسي اس 23 .. والكشف عن السبب! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هناك مقولة شائعة لدى اغلب العائلات تقول ان هناك ولدٍ عاق خارج عن المألوف و ليس شبيه لإخوانه، حيث هناك هاتف في سلسلة جالكسي اس 23 بلس الذي يعتبر شيئًا مزعجا للكثير من الاشخاص.

جالكسي اس 23 بلس

شركة سامسونج تقوم منذ اعوام باطلاق عائلة جالكسي اس من ثلاثة هواتف : النسخة العادية، ونسخة بلس، والمتميزة الترا.. وفي عائلة الايفون نرى أربعة.

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الفترة الأخيرة تشهد نسخة بلس تجاهلاً نسبيًا من المستخدمين المتجهين إلى النسخة الرئيسية صاحبة السعر الأقل، أو النسخة المميزة الترا وخاصة في الدول ذات القدرة الشرائية الأفضل.. بينما نسخة بلس يروْن أنها مكلفة وهي أقرب للنسخة العادية منها للنسخة الاحترافية.. ربما هي حيلة تسويقية من الشركات.

في مجال التسويق هناك عنصر التوجيه، وهي رسم عروض معينة بخيارات معينة كي تعتقد أن لديك الخيارات وأنت حر، لكن في الحقيقة الشركات تدفعك لشيءٍ معين.

على سبيل المثال ذهبت إلى مطعم ولديك ثلاث عروض لنفس الوجبة، الأولى صغيرة بسعر معين، ثم الوجبة متوسطة الحجم بسعر مثلاً 19 دولارًا، بينما الوجبة الكبيرة بسعر 20 دولارًا، هنا أنت تقول: يا إلهي.. هيا نأخذ الكبيرة فالفرق قليل جداً.

مهلاً.. هم دفعوك كي تشتري الكبيرة وبالتالي دخلاً أكبر عليهم، لأن سعر الوجبة المتوسطة يجب أن يكون 13 دولاراً فقط وليس 19، وإنما هذا الرقم كي يجبروك على شراء الوجبة الكبيرة بعشرين دولار، ثم نعتقد أننا أحرارًا في اختياراتنا.

نعود إلى الهواتف ، وهنا نسأل: هل الشركات تضع نسخة بلس بسعرٍ مكلف كي يُجبروك على شراء النسخة الاحترافية؟! .. ربما ذلك.. ولكن دعونا نستمع إلى هذه الأخبار المهمة، موقع The Elec يقول أن سامسونج تراجع خطة لتقليل عدد النسخ لسلسلة Galaxy S24 الرائدة التي ستطلق العام المقبل.. وتشمل الخطة قتل وإعدام وإلغاء نسخة بلس، والسبب: قلة مبيعات الوجبة المتوسطة (وهي نسخة بلس).

لكن صحفي تقني يُدعى Roland Quandt قال في تغريدة له ، أن المقالة “خاطئة تمامًا” وأن “هناك الكثير من الأدلة” على أن S24 Plus لا يزال موجودًا. وذلك رغم الأخبار القادمة من كوريا وتشير إلى استغناء الشركة عن نسخة بلس.

لكن ثمة اقتراحٍ وسط يقول أنه سيتم تقليل كمية الإنتاج لهذا الهاتف، لأنه يحتل نسبة 17% من مبيعات العائلة فقط، والبقية موزعة على النسخة الأساسية بنسبة 38% والترا بنسبة 45%.

ما يمكن قوله، لو قتلت سامسونج نسخة بلس، فهذا ليس بالخبر المهم للكثيرين.. فخبر قتل هواتف متوسطة أو عودة جالكسي FE نسخة المعجبين يعتبر أكثر أهمية من الوجبة المتوسطة.