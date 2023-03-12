انت الان تتابع خبر ميزة جديدة في واتساب تتيح تعديل الرسالة النصية بعد إرسالها.. طريقة تفعيلها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هذه ميزة جديدة تستعد منصة واتساب لطرحها أمام المستخدمين تمكنهم من إعادة التدقيق وتصحيح الأخطاء اللغوية في الرسائل النصية التي يتم إرسالها للأصدقاء أو العائلة عبر التطبيق، وبفضل الميزة الجديدة التي يعمل عليها "واتساب" سرا، سيتمكن المستخدمون من تعديل الرسائل النصية بسهولة التي تم إرسالها للطرف الآخر بالفعل دون أن تضعهم الأخطاء اللغوية في مواقف محرجة مثل ما كان يحدث في السابق.

*ميزة جديدة لتعديل الرسائل النصية:

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وتبعا لما كشف عنه موقع WABetaInfo، الذي يعد المصدر الأول والرسمي لكافة تطورات ومستجدات منصة الواتساب، فإن الميزة لازالت قيد التطوير، وفقا للتقارير الصادرة عن الموقع، وبمجرد طرح تلك الميزة سيكون أمام المستخدم 15 دقيقة فقط كحد أقصى لتعديل الرسائل النصية التي قام بإرسالها بالفعل، من خلال الضغط عليها بنقرة مطولة ومن ثم يقوم بتعديل الكلمات الخاطئة في نص الرسالة، ومن ثم يتم تصحيحها تلقائيا، وبمجرد مرور تلك المدة لن يتمكن من الاستفادة من تلك الميزة، يٌذكر أن واتساب لم تعلن رسميا عن نيتها في إصدار تلك الميزة قريبا من عدمه.

*أدوات جديدة في الواتساب/

إلى ذلك، يواصل تطبيق الواتساب تطوير إمكانياته أمام المستخدمين لتوفير تجربة مميزة أثناء استخدام التطبيق، وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلن واتساب عن نيته في تطوير أداة جديدة تمكن المستخدمين من التصدي للمكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، والتي تتيح للمستخدم كتم عمليات الاتصال مع استمرارية ظهور الإشعارات التي تفيد تلقي المكالمات، ولعل تلك الميزة ليست الأخيرة التي يعمل التطبيق على تطويرها، فمؤخرا كشف واتساب عن نيته في تطوير بعض الأدوات والمزايا داخل التطبيق مثل:

أداة صانع الملصقات وهي ميزة جديدة تقدم لمستخدمي الواتساب تمكنهم من صنع الملصقات المفضلة لهم بأنفسهم خلال التطبيق دون الحاجة لتنزيل بعض البرامج الأخرى.

أداة جديدة تمكن المستخدمين من التواصل عبر المكالمات خلال رابط.

أداة جديدة لنشر الرسائل الإخبارية.

مشاركة الملفات والمستندات التي يبلغ حجمها 2 جيجا بايت.

تفعيل ميزة الرسائل الصوتية في حالات الواتساب.

تسجيل مقاطع الفيديو دون الحاجة لاستخدام اليدين.