كيف تخفى ظهورك على فيسبوك ماسنجر عن صديق معين.. إليك هذه الطريقة الجديدة

رياض - احمد صلاح - يقوم تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، بعرض الحالة النشطة لأصدقائك وأفراد عائلتك عندما تكون متصلا بالإنترنت، ويساعدك ذلك على بدء محادثة مع جهات الاتصال الخاصة بك على الإنترنت.

ووفق ما ذكره موقع "guidingtech"، عندما تقوم بتمكين الحالة النشطة لحسابك على فيسبوك ماسنجر، يمكن للجميع رؤية حالتك على الإنترنت، ولكن قد تكون هناك بعض الأوقات التي قد تريد فيها إخفاء حالة اتصالك النشطة عن شخص واحد فقط.

للكن لحسن الحظ، يمكنك دائما إخفاء الحالة النشطة لحساب ماسنجر الخاص بك عن جهات اتصالك المزعجة، بحيث تتمكن من التواصل مع الآخرين بشكل خفي، وتكون غير مرئي حتى لا يراك الأشخاص الذين لا ترغب في التواصل معهم متصلا على التطبيق نفسه.

ولكن عند إيقاف تشغيل الحالة النشطة، لن يمكنك التحقق من الحالة النشطة للآخرين في التطبيق أو الويب، ولحسن الحظ، يوفر فيسبوك ماسنجر خيارا لإخفاء الحالة النشطة عن شخص ما، إليك الطريقة:

*كيفية اخفاء الحالة النشطة عن صديق معين على فيسبوك ماسنجر:

برغم أن فيسبوك تقدم تطبيقات مستقلة من ماسنجر على نظامي التشغيل iOS وأندرويد وويندوز وماك، فإن القدرة على إخفاء الحالة النشطة عن شخص واحد متاحة على تطبيق الويب فقط، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بالذهاب إلى إصدار الويب من ماسنجر، على المستعرض المفضل لديك على سطح المكتب، قم بتسجيل الدخول باستخدام تفاصيل حساب فيسبوك الخاص بك.

الخطوة الثانية: حدد صورة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية اليسرى السفلية.

الخطوة الثالثة: افتح التفضيلات Preferences.

الخطوة الرابعة: حدد الحالة النشطة Active Status.

الخطوة الخامسة: انقر فوق زر الاختيار بجوار "الحالة النشطة تشغيل للبعض" Active Status: ON for some، يمكنك تمكين هذا الخيار لإيقاف تشغيل الحالة النشطة لأصدقاء معينين على فيسبوك ماسنجر.

الخطوة السادسة: حدد الزر تحرير بجوار "الحالة النشطة": إيقاف لبعض Active Status: OFF for some.

الخطوة السابعة: انقر فوق علامة الاختيار بجانب الأصدقاء الذين تريد إخفاء الحالة النشطة منهم على ماسنجر.

الخطوة الثامنة: اضغط على حفظ وتأكد من ذلك لتحديث تفضيلاتك.