انت الان تتابع خبر 3 أسرار وحيل جديدة يجب اجراؤها لتحسين وتسريع Wi-Fi# واي فاي على هاتفك بدون برامج .. أسرع من إنترنت 5g والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في الوقت الحالي سوف نعرض لكم ميزات خاصة للهاتف أكثر من جهاز الكمبيوتر في حياتنا اليومية، حيث انه يجب أن يكون لدينا اتصال جيد بشبكة واي فاي – Wi-Fi . وبشكل خاص.

فإن كنت تستخدم السحابة كثيرًا ، أو منصات مثل Netflix أو تعمل على تنزيل الملفات ، فيجب عدم حدوث انقطاع وأن تتأكد أن كل شيء يعمل بشكل صحيح .

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لذلك يعتبر تحسين وتسريع Wi-Fi في كثير من الحالات أمرًا ضروريًا، وسنخبرك في هذا المقال بثلاثة تغييرات يجب اجراؤها على هاتفك لمعرفة ما إذا كانت سرعة الاتصال اللاسلكي قد تحسنت .

أهم تغييرات لتحسين وتسريع شبكة Wi-Fi

يمكن للتغييرات أو التعديلات الصغيرة في بعض الأحيان ، أن تقطع شوطًا طويلاً لجعل اتصال Wi-Fi يعمل بشكل أفضل ، سواء على الكمبيوتر أو الهاتف . والهدف دائمًا هو عدم انقطاع الإنترنت ، والحصول على تغطية أفضل والتأكد أن السرعة كافية.

استخدام النطاق الترددي 5 جيجا هرتز

التغيير الأول هو الاتصال بنطاق 5 جيجا هرتز بدلاً من 2.4 جيجا هرتز .وستكون السرعة أكثر من رائعة . حيث يتغير كثيرًا من الاتصال بالنطاق 2.4 جيجا هرتز ، وهو أبطأ ، إلى الاتصال بالنطاق 5 جيجا هرتز ، والذي يوفر أعلى سرعة . وعلى وجه الخصوص ، إذا كان هاتفك وجهاز التوجيه لديك مزودان بشبكة Wi-Fi 6 ، فسترى تحسنًا أكبر .

لذلك ننصحك بالاتصال دائمًا بتردد 5 جيجا هرتز ، حيث أن التغطية لا تذهب بعيدًا وتكون أكثر استقرارًا حول الجدران . ولذلك ، من الملائم دائمًا استخدام أفضل ما يناسبنا في كل حالة .

تغيير خوادم DNS

تغيير آخر يمكنك القيام به هو استخدام خوادم DNS الأخرى . ولن يكون لديك بالضرورة اتصال أفضل ، لكن في بعض الأحيان يكون ذلك ممكنًا. وهو شيء ستلاحظه إذا كنت تستخدم DNS غير مناسب . كما أن تغييرها سهل للغاية . حيث نستخدم بشكل عام العناصر التي يوفرها المشغل ، ولكن يمكننا استخدام عناصر أخرى مثل الموجودة في Google أو Cloudflare .

ولتغييرها على Android ، يجب عليك الانتقال إلى الإعدادات ، والاتصالات ، والدخول إلى Wi-Fi ، والوصول إلى الإعدادات على الشبكة التي تتصل بها والبحث عن إعدادات IP . وتقوم بتغيير خوادم DNS . وقد تختلف العملية اعتمادًا على الهاتف الذي تستخدمه وإصدار Android ، ولكنها دائمًا ما تكون متشابهة .

اختبار كابل الشبكة

يمكنك أيضًا توصيل هاتفك بكابل Ethernet ولكنها ليست شائعة ، ولكن في بعض الأحيان قد تحتاج إلى سرعة إنترنت جيدة وهي الأفضل . وعلى سبيل المثال ، ربما يكون لديك جهاز تلفزيون بدون إنترنت جيد وتريد مشاهدة مقطع فيديو على YouTube أو Netflix وكل ما تفعله هو توصيل الهاتف بالتلفزيون . طالما أنه متوافق ويمكنك القيام بالأمرين في نفس الوقت ، وفي حالة وجود مكرر قريب أو جهاز التوجيه نفسه ، يمكنك توصيل كابل Ethernet بالهاتف والحصول على سرعة أفضل مما لو كنت تتصل عبر Wi-Fi .

جدير بالذكر ، أنه لا يعد استخدام كابل Ethernet أثناء اتصالك بالكمبيوتر مفيدًا ، ولكنك ستحتاج إلى محول USB من النوع C إلى Ethernet . ويمكنك استخدامه على الكمبيوتر ، ولكن أيضًا لتوصيل الهاتف بالإنترنت عبر كابل الشبكة. حتى إذا لم تتصل عبر Wi-Fi ، فستظل لديك سرعة إنترنت أعلى .

أخيرًا ، يمكن لبعض التغييرات الصغيرة أن تزيد من سرعة الإنترنت على هاتفك . ويكون مفيدًا إذا كنت تواجه مشكلات في انقطاع التيار أو فقدان السرعة أو أعطال عامة عند التصفح أو استخدام أي برنامج على الشبكة