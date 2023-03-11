انت الان تتابع خبر مدمرة تيليجرام .. واتساب يطور ميزة جديدة أدهشت الجميع ولم يسبق لها مثيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر واتساب من افضل التطبيقات الشهيرة للمراسلات الفورية ليس لميزاته القديمة فقط، بل لأنه يسعى كل يوم لتطوير التطبيف وإضافة ميزات وخصائص يحتاجها المستخدم يوم بعد آخر

حيث انه منذ بدء هذا العام قام بأكبر التغييرات في تاريخه، وابؤزها إضافة خيار تعديل الرسائل المرسلة بالفعل بأسلوب ما تقدمه المنصات البديلة، ك تيليجرام.

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ويجب أن تصل الميزة، التي كانت قيد التطوير لعدة أشهر، إلى التطبيق خلال العام المقبل. واليوم ، يشير تسريب جديد إلى أن وصول الميزة قد يكون وشيكًا.

كشف موقع WABetaInfo عن لقطة شاشة توضح كيفية عمل ميزة تحرير الرسائل المرسلة من واتساب في إصدار حديث من التطبيق. في الوقت الحالي ، لا يتوفر لجميع مستخدمي النظام الأساسي ، ولكن عاجلاً أم آجلاً يجب نشر الميزة في اقرب وقت.

الرسائل المعدلة لن تكون مرئية للأشخاص الذين يستخدمون الإصدارات القديمة من واتساب

كما ترى في لقطة الشاشة، المقابلة للإصدار 23.4.0.32 من WhatsApp لنظام iOS ، يقوم WhatsApp بالفعل بإعداد وصول تحرير الرسائل.

في الواقع، في اللقطة، يمكنك أن ترى كيف، في حالة تلقي رسالة تم تحريرها لاحقًا، لن تكون مرئية إذا كان لديك إصدار قديم من تطبيق المراسلة مثبتًا. بدلاً من الرسالة المعدلة، ستظهر مطالبة تحث المستخدم على تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار:

بقدر ما هو معروف، سيكون الإصدار متاحًا فقط للرسائل النصية. لا يمكن تحرير التعليقات المصاحبة للمستندات أو ملفات الوسائط التي تمت مشاركتها من خلال تطبيق المراسلة.

يعد تحرير الرسائل المرسلة أحد أكثر الوظائف المتوقعة من قبل مستخدمي واتساب، ومع القليل من الحظ ، لن تضطر إلى الانتظار لفترة أطول حتى تتمكن من الاستمتاع بها. حتى لا تفوت أي أخبار ، يجب عليك تحديث واتساب إلى أحدث إصدار كلما أمكن ذلك.