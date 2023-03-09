انت الان تتابع خبر ميزة جديدة في تطبيق واتساب ستقلب جروبات الشغل.. اكتشفها الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأ تطبيق واتساب WhatsApp للمراسلة الفورية العمل على تقديم ميزة ثورية جديدة، حيث قدّم في عام 2020 رسائل تختفي، لكن تلك الرسائل كانت لمحادثات فردية فقط.. تعمل الآن ميزة الجروبات المنتهية الصلاحية حيث تم رصدها في تطبيق TestFlight في النسخة التجريبية لواتساب لنظام التشغيل iOS 23.5.0.070.

ووفق ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، تتوفر الميزة ضمن إعدادات الجروب وتتيح لك اختيار إطار زمني لانتهاء الصلاحية - يوم أو أسبوع أو تاريخ مخصص.

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وجدير بالذكر أنه بينما يكون هذا ضمن إعدادات الجروب ، فإنه ينطبق فقط على رسائلك الخاصة.. لذلك، ما لم يكن المشاركون الآخرون في الجروب قد حددوا أيضًا تواريخ انتهاء الصلاحية ، فسيظلون في المجموعة وستظل رسائلهم مرئية.

كذلك ، يمكنك دائمًا تغيير رأيك في ميزة واتساب الجديدة، حيث يمكنك إلغاء انتهاء الصلاحية في أي وقت وحتى إذا نسيت القيام بذلك ، سيطالبك واتساب بالتأكيد قبل حذف رسائلك فعليًا.

وربما يكون هذا أداة مفيدة لإلغاء فوضى حساب واتساب الخاص بك.. ويمكن حذف الجروبات القديمة التي لم تعد ذات صلة تلقائيًا، مما سيؤدي أيضًا إلى تحرير أي مساحة تخزين كانوا يستخدمونها.