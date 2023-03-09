آيفون 13 - iPhone 13 يكتسح سامسونج جالكسي وشاومي ويحقق أهم شيء لم يسبقه من قبل أحد

انت الان تتابع خبر آيفون 13 - iPhone 13 يكتسح سامسونج جالكسي وشاومي ويحقق أهم شيء لم يسبقه من قبل أحدوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان عام 2022 كانت سنة رائعة لشركة آبل الأمريكية، حيث ان اخر وأحدث التقارير كشفت بأن الشركة اكتسحت قائمة أكثر الهواتف مبيعًا في السنة الماضية وعلى رأسها الهاتف ايفون 13 – iPhone 13.

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أكثر 10 هواتف مبيعًا في 2022

و فق التقرير فإن 8 من أصل 10 هواتف في قائمة الأكثر مبيعًا كانت من شركة آبل وهاتفين فقط من شركة سامسونج.

وتصدر ايفون 13 القائمة وصصلت نسبة مبيعاته إلى 5% حول العالم و 28% من إجمالي مبيعات ايفون، حيث كان الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، ألمانيا وفرنسا بين سبتمبر 2021 إلى أإسطس 2022.

ويأتي الهاتف ايفون 13 برو ماكس في المركز الثاني بحصة 2.8% من إجمالبي مبيعات الهواتف في العالم للعام المنصرم، يليه خليفته ايفون 14 برو ماكس بنسبة 1.7%.

فيما احتل الهاتف Galaxy A13 من سامسونج المركز الرابع بنسبة 1.6% ثم تلاه ايفون 13 برو بنسبة 1.6%.

وفي المركز السادس جاء الهاتف ايفون 12 النسخة العادية الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2020 بنسبة 1.5% وسابعًا ايفون 14 بنسبة 1.4% وايفون 14 برو ثامنًا بنسبة 1.2%، وفي المركز التاسع ايفون اس اي 2022 بنسبة 1.1 وأخيرًا هاتف Galaxy A03 من سامسونج بنسبة 1.1%.