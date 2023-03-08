لا تشتري هاتفا الآن.. هواوي تطلق رسميا هواتف P60 و Mate X3 العملاقة في هذا الموعد من شهر مارس الجاري

انت الان تتابع خبر لا تشتري هاتفا الآن.. هواوي تطلق رسميا هواتف P60 و Mate X3 العملاقة في هذا الموعد من شهر مارس الجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت شركة هواوي search Huawei ، عملاق التكنولوجيا الصينية ، التخطيط لإطلاق سلسلة هواتفها الفلاج شيب الرائدة Huawei P60 جنبا إلى جنب مع موبايل Huawei Mate X3 القابل للطي في مؤتمر صحفي سيقام في مارس.

وتبعا لتقرير موقع gizmochina التقني، أكدت شركة هواوي على موعد الإطلاق رسميا من خلال ملصق دعائي أكدت من خلاله أن الحدث سيقام في 23 مارس الموافق يوم الخميس.

58967000

ومع أن سلسلة هواوي P60 لم يكشف عنها النقاب بعد ولكن المعلومات الرئيسية عن الموديل الأساسي تم تسريبها بالفعل وأصبحت متاحة على المواقع المتخصصة في أخبار التكنولوجيا.. في السطور التالية نرصد أهم ملامح هواوي P60 التقنية.

هذا يأتي مع شاشة عرض OLED مقاس 6.67 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز، ودقة وضوح 1228 في 2700 بيكسل وكثافة بيكسلات 450 نقطة لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 91.3%.

كما يتم تشغيل الهاتف الجديد من هواوي بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة Snapdragon 888 Plus بدقة تصنيع 5 نانو ثماني النوى، بتردد ميقاتي 2.84 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات Adreno 660 مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام و 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلي.

ويحزم الجهاز بطارية مدمجة سعتها 45000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن بقدرة 66 وات، مع شحن لاسلكي بقدرة 50 وات، وإعداد كاميرات رباعية في الخلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/1.8 تدعم التثبيت البصري، والثانية كاميرا زووم منظار بيريسكوب بدقة 64 ميجابيكسل مع تكبير وتصغير رقمي 3.5x والثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل والرابعة 40 ميجابيكسل أما الكاميرا السيلفي فهي بدقة 33 ميجابيكسل.