انت الان تتابع خبر حيلة في تطبيق واتساب لإرسال الصور بجودتها الأصلية.. اكتشفها الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقوم خدمة واتساب WhatsApp، وهي منصة مراسلة تابعة لشركة "ميتا" Meta الأمريكية، بتقديم العديد من الميزات والتحسينات الجديدة بين الحين والآخر لتحسين تجربة المستخدم.

هذا ومن بين أحدث الميزات الجديدة، حصلت منصة واتساب على ميزة تسمى "البحث عن الرسائل حسب التاريخ" لمستخدمي آيفون، وخيار العرض المقسم لمستخدمي أجهزة أندرويد اللوحية، والذين هم جزء من برنامج الاختبار التجريبي بالتطبيق، تعد هذه التحديثات جزءا من جهود WhatsApp المستمرة لتحسين نظام المراسلة الخاص بها

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وإلى جانب الميزات التي تم تقديمها مؤخرا، يقوم واتساب في الوقت الحالي بتطوير العديد من الميزات الأخرى، مثل تقارير تحديث الحالة والنشرة الإخبارية الخاصة وتحرير الرسائل لمستخدمي آيفون، كما تعمل منصة المراسلة أيضا على ميزة تسمى "جودة الصورة"، والتي تتوفر الآن لمستخدمي أندرويد و iPhone، لأجهزة سطح المكتب.

وفي السابق، أثار مستخدمو واتساب مخاوف بشأن ضغط التطبيق على جودة صورهم، ولذلك، فقد عالج نظام المراسلة هذه المشكلة من خلال السماح للمستخدمين بمشاركة الصور دون فقدان جودتها الأصلية أو الدقة، تم قبول هذا التحسين بشكل إيجابي من قبل المستخدمين الذين يمكنهم الآن مشاركة صورهم بدقة أعلى.

ولمعالجة مشكلة جودة الصورة، قدم "واتساب" ميزة تمكن المستخدمين من تحديد جودة تحميل الوسائط المفضلة لديهم، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة خيارات: "تلقائي" Auto، و "أفضل جودة" Best quality، و "توفير البيانات" Data saver، مما يوفر للمستخدمين تحكما أكبر في مشاركة الصور الخاصة بهم ويسمح لهم بتحديد ما إذا كانوا يريدون مشاركة الصور بجودتها الأصلية أو بتنسيق مضغوط للحفاظ على البيانات.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر خيار "تلقائي"، والذي يرسل تلقائيا صورا عالية الجودة عندما يكون الجهاز متصلا بشبكة الواي فاي Wi-Fi. بشكل عام، توفر هذه الميزة للمستخدمين مزيدا من المرونة وخيارات التخصيص عند مشاركة الوسائط على النظام الأساسي.

*إليك كيفية إرسال صور بجودة أصلية على واتساب لنظام أندرويد:

للوصول إلى ميزة جودة تحميل الوسائط الجديدة على واتساب لنظام أندرويد، تأكد من تثبيت أحدث إصدار من التطبيق، ثم اتبع الخطوات التالية:

1. بعد تشغيل واتساب، انقر فوق زر القائمة ثلاثي النقاط الموجود في الزاوية العلوية اليمنى وحدد "الإعدادات" Settings.

2. من هناك، اختر "التخزين والبيانات" Storage and data، ضمن هذه القائمة.

3. حدد قسم "جودة تحميل الوسائط" Media upload quality، وحدد "جودة تحميل الصور".

4. من هذا الخيار، يمكنك اختيار إعداد الجودة الذي تريده من الخيارات المتاحة: "تلقائي" Auto أو “أفضل جودة” Best quality، أو "موفر البيانات" Data saver، بمجرد تحديد الإعداد المفضل لديك، انقر فوق "موافق" OK، لتأكيد اختيارك.