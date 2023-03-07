انت الان تتابع خبر تدمر iPhone.. تسريبات تكشف خصائص ومواصفات سلسلة هواتف Oppo القادمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت أحدث التسريبات أن هواتف شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة، التي سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة Oppo Find X6 Pro ستتميز بشاشة رائعة، حيث ستكون قادرة على تحقيق سطوع يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع

وتبعا للمسرب الشهير Digital Chat Station، ستأتي شاشة هاتف Oppo Find X6 Pro كبيرة الحجم بقياس 6.8 بوصة مع لوحة Samsung E6 10 بت ، وجودة عرض QHD + بدقة 1440 × 3168 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

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قام المسرب أيضًا بتفصيل الألوان الخاصة بالرائد القادم، سيكون هناك نسخة جلدية يطلق عليها اسم Desert Silver Moon - سيكون سمكها 9.5 مليمتر ووزنها 216 جرامًا، لاحظ الجزء العلوي من اللوحة الزجاجية الصغيرة.

و سيكون الخياران الزجاجيان ، Flying Spring Green و Cloud Ink Black ، أنحف ولكن أثقل قليلاً بسمك 9.1 مليمتر و 218 جرام.

أما بالنسبة للإصدار الأصلي Oppo Find X6 ، فسيكون متاحًا فقط مع زجاج خارجي يبلغ سمكه 8.96 مليمتر ويزن 207 جرام. و سيكون متاحًا في ألوان الأخضر و الأسود و الجولد.

هذا وعند الحديث عن الطراز الأصلي ، ورد أن هاتف أوبو Oppo أعدت نسختين - أحدهما مع معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 8+ Gen 1 والآخر مع معالج شركة ميدياتيك Dimensity 9200. ومع ذلك ، نسمع الآن أنه سيتم إطلاق نموذج Dimensity فقط.

وبخصوص طراز Pro ، سيستخدم معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 8 Gen 2 ، مقترنًا بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X وما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين UFS 4.0 (على الرغم من أنه قد يكون محجوزًا لإصدار خاص).

كما من المتوقع أن يحتوي هاتف Pro على كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل تتضمن مستشعر سوني IMX989 بقياس 1 بوصة ، أما الكاميرتان الأخريان فيجب أن تستخدما IMX890 مقاس 1 / 1.56 بوصة. ستحتوي كاميرا السيلفي على مستشعر RGBW بدقة 32 ميجابكسل ، IMX709.

استنادًا إلى تقرير سابق صادر عن DCS ، سيدعم Find X6 Pro شحن بقوة 100 وات وفقا لتصنيف SuperVOOC ، وسيصل الطراز الأصلي إلى 80 وات، ولا يوجد تاريخ رسمي للكشف عن سلسلة Find X6 حتى الآن.