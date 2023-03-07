انت الان تتابع خبر ميزة جديدة ومبهرة في هواتف سامسونج يجب تشغيلها لهذا السبب .. تعرف عليها الآن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي اصدرتها الشركة الكورية سامسونج تحمل ميزة جديدة هامة للغاية لا يعملها اغلب الاشخاص والتي سنعرضها لكم في الفقرات التالية.

حيث تتمثل هذه الميزة في “تشغيل الواي فاي والبيانات” حينما يكون هاتفك مقفلًا”. والسؤال الآن، ما الفائدة من هذه الميزة؟ ولماذا ينصح بضرورة تشغيلها على كل هواتف سامسونج.

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فقط، تابع فضلًا وليس أمرًا لمعرفة كل التفاصيل بشأن هذه الميزة الجديدة في هواتف وأجهزة سامسونج وكيفية الوصول إليها.

جديدة 2023 في هواتف سامسونج .. ما هي؟

تحمل هذه الميزة الجديدة التي تعمل على تشغيل الواي فاي والبيانات عندما يكون الهاتف مقفلًا اسم “إقفال الشبكة والحماية”. وينصح بضرورة تشغيل هذه الميزة الآن على هاتفك نظرًا لأنها تعمل على تشغيل شبكة الواي فاي والبيانات عندما يكون هاتفك مقفلًا.

وبالتالي يمكن البحث على الهاتف وتحديد مكانه والسيطرة عليه في حالة فقدان حتى وأن كان مقفلًا. ولهذا السبب، ينصح بضرورة عدم تجاهل الميزة.

ميزة جديدة 2023 في هواتف سامسونج .. كيفية الوصول إليها؟

يمكنك الوصول إلى ميزة “إقفال الشبكة” في هاتف سامسونج الخاص بك الآن من خلال التوجه إلى شاشة “الإعدادات”، ومن ثم النقر على خيار “شاشة القفل” كما في سكرين شوت أدناه.

وبعد ذلك، انقر على خيار “ضبط القفل الآمن” كما هو موضح في سكرين شوت أدناه، وهنا سيطلب منك إدخال باسورد أو نمط قفل الشاشة.

ومع إدخال قفل الشاشة لهاتفك ستفتح معك النافذة أو الشاشة أدناه. على الفور قم بتشغيل أو تفعيل خيار “إقفال الشبكة والحماية”.

وبهذه الطريقة يمكن منع إيقاف تشغيل الواي فاي والبيانات عندما يكون هاتفك مقفلًا، مما يساعدك في الوصول إليه وتحديد موقعه بكل سهولة.