سامسونج جالكسي اس 23 الترا - Galaxy S23 Ultra يتعرض لمشاكل خطيرة وجديدة تثير استياء المستخدمين

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رياض - احمد صلاح - ان هاتف “سامسونج جالكسي اس 23 الترا” Samsung Galaxy S23 Ultra يعتير من أفضل الهواتف الذكية الجديدة التي تم اصدارها هذا العام

حيث انه ؤعمل بنظام أندرويد التي بالإمكان شراؤها الآن، مع ثلاثة أنواع مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي (الرام) والتخزين والعديد من الميزات الفريدة للغاية.

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جالكسي اس 23 الترا يعاني من مشكلة انقطاع اتصال S Pen بشكل متكرر

تسببت مشكلة جديدة في إحباط كبير لمستخدمي الهاتف. وفي الجولة الأخيرة من تقارير المستخدمين حول الجهاز، يبدو أن سامسونج جالكسي اس 23 الترا يعاني من مشكلة جديدة تتمثل في “انقطاع اتصال قلم S Pen بشكل متكرر بعد التحديث الأخير”.

وليس من الواضح ما الذي تسبب في ذلك. وفقًا للمصدر، بدأ المستخدمون في الشكوى من المشكلة بعد فترة وجيزة من آخر تحديث OneUI 5.1 من سامسونج، والذي تم طرحه أيضًا لجهاز جالكسي اس 23 الترا. يبدو أن هذا التحديث يحمل خطأً، حيث بدأ العديد من المستخدمين في الشكوى من انقطاع اتصال S Pen بشكل متكرر عن الهاتف – مما يجعله عديم الفائدة تمامًا.

حلول تجاوز هذه المشكلة

لقد قدم المستخدمون بعض الحلول لهذا الخطأ، مثل إعادة تعيين S Pen من علامة تبويب “الميزات المتقدمة” في قائمة إعدادات سامسونج. ولقد أشار المستخدمون أيضًا إلى أنه يمكن التعامل مع المشكلة عن طريق تحديد خيار “الاحتفاظ بقلم S Pen دائمًا على اتصال”.

ومع ذلك، فإن الحل الأخير هذا ليس فكرة حكيمة بشكل خاص ، لأنه يزيد من استهلاك البطارية بهامش كبير عن طريق الحفاظ على اتصال Bluetooth نشط دائمًا.

ولم تصدر شركة سامسونج حتى الآن أي بيان بشأن الأمر، وفيما يتعلق بما يمكن أن يكون سببًا في حدوث المشكلة. وفي الواقع، لم يتم الاعتراف بهذا على أنه مشكلة واسعة الانتشار، لذلك يبقى أن نرى كيف يمكن للشركة أن تحل هذه المشكلة.

وقد اشتكى المستخدمون سابقًا من وجود عيب في زاوية الشاشة، مما يشير إلى وجود عيب في التصنيع. ومع ذلك، استجابت سامسونج له بالقول إنه ليس عيبًا من أي نوع ، ولكنه عامل من عوامل عملية التجميع.