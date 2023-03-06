انت الان تتابع خبر واتساب يطلق اقوى ميزة له تخلصك من الإحراج في المجموعات.. تعرف على طريقة تفعيلها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبدو بأن مستخدمين واتساب يعانون من كثرة الرسائل في المجموعات وذلك لأن مئات الرسائل تصل بشكل يومي للمجموعات التي يقوم الاصدقاء بإضافتهم لها ومن قد يملك الوقت لقرائها هذا الكم من الرسائل وفي نفس الوقت لايستطيعون المستخدمون ترك المجموعة خوفاً من الحرج.

ولكن تطبيق واتساب ابتكر الحل المثالي للتخلص من هذه المشكلة وأصبح بإمكانكم الأن استخدام خيار المغادرة الصامتة.

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ووفقاً ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ما يعني أنه أضحى بوسع المستخدمين الآن مغادرة المجموعات بدون أن يرسل التطبيق إشعارا لبقية المستخدمين بشأن هذه الخطوة.

لكن هذه الطريقة تحتاج أولا إلى تحديث تطبيق "واتساب"، ولدى الاكتفاء بهذه الخطوة فقط، ستظهر لك خلال المغادرة ملاحظة تقول إن مشرفي المجموعة فقط سيجري إشعارهم بمغادرتك.

لحظة قد تقولون الآن إن الحرج باق مع مشرفي المجموعات وربما هم أهم حلقة، فما العمل؟

لا قلق فقد صار أنه بمقدور المستخدمين مغادرة المجموعة من دون ملاحظة مشرفيها عبر تعطيل خدمة (Read Receipts) من قائمة "الخصوصية" في الإعدادات.

وهذا يعني أن جهات الاتصال الخاصة بك لن تكون تعرف ما إذا كنت قد شاهدت رسالتهم.

ولتفادي إحراج المجموعات من أصله، يمكن الذهاب إلى خيار (Groups) أو المجموعات في "الخصوصية"، حيث ستظهر لك ملاحظة (من يستطيع إضافتي إلى المجموعات: أي شخص، جهات الاتصال، جهات الاتصال باستثناء وتضيف الأسماء غير المرغوب بها)، فتختار منها ما تشاء.