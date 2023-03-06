10 عادات تقودك إلى الشيخوخة المبكرة

10 عادات تقودك إلى الشيخوخة المبكرةالتقدم في السن أمر حتمي، لكن هناك الكثير من العادات السيئة التي تسرع هذه العملية، وتتعلق بنمط الحياة والنظام الغذائي.

الشيخوخة هي تآكل عام لأجسامنا يحدث مع مرور الوقت. على الرغم من أنها عملية طبيعية ولا يمكن منعها، إلا أن العديد من العوامل يمكن أن تؤثر عليها.

وفي هذا السياق، ذكر موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا" وقناة "إن دي تي في"، 10 من هذه العوامل التي تؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة:

1. قلة النوم

على الرغم من أنك قد تكون قادرا على القيام بأعمالك المعتادة مع ساعات أقل من النوم، ولكنك تدفع جسمك نحو الشيخوخة مع نوم أقل.

2. عدم وجود نظام غذائي مناسب

عدم وجود نظام غذائي مغذي يزيد من مستوى الكوليسترول، ويقلل من التمثيل الغذائي، ويزيد من وزنك ويفتح بوابة الأمراض التي تهدد الحياة. الوجبات الغذائية العصرية السريعة مرتبطة بالكثير من الضغط على الجسم وزيادة الالتهاب.

3. قلة النشاط البدني

قلة التمرينات هي السبب وراء العديد من الأمراض المتغيرة للحياة مثل مرض السكري وزيادة مخاطر القلب والأوعية الدموية.

4. التوتر

أدمغتنا قادرة على التعامل مع الكثير من التوتر ولكن على المدى الطويل يضر أجسامنا ويسرع عملية الشيخوخة.

5. الكافيين

الشاي والقهوة لهما فوائد صحية، ولكن فقط عند استهلاكهما في حدود المعقول. استهلاك الكثير من الشاي والقهوة يجعلنا نشيخ أسرع.

6. الكحول

الاستهلاك المكثف للكحول يجعلنا نتقدم في العمر بشكل أسرع. شرب الكحول الكثيف يمكن أن يفسد صحتك، كما يزيد من معدل شيخوخة الجلد.

7. تفادي وجبات

غيرت حياة العمل المزدحمة، والعمل في وقت متأخر من الليل، والاستيقاظ في وقت متأخر من الصباح، روتين إفطارنا، ما يترتب عليه حرمان الجسم من النوع الصحيح من الطاقة.

8. التدخين

تماما مثل شرب الكحول، فإن التدخين له أيضا تأثير خطير على صحة الفرد. ويسرع الشيخوخة.

9. الجلوس كثيراً

قد يكون الجلوس كثيراً أمراً لا مفر منه للأشخاص الذين لديهم وظيفة مكتبية. يؤثر الجلوس كثيراً على الدورة الدموية في الجسم حتى لو كنت تعمل بانتظام. يجب أن تحاول المشي أو التمدد أثناء العمل.

10. قلة العلاقة الحميمة

أثبتت الدراسات أن العلاقة الحميمة تساعد على زيادة متوسط العمر المتوقع. وتعزز إنتاج هرمونات السعادة.