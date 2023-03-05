انت الان تتابع خبر فتش جيوبك.. علامة مرسومة على الجنيه المصري ترفع قيمته لــ "مليون جنيه" في لحظة (اعرف الطريقة + صور) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأ سوق العملات القديمة خلال الفترة الأخيرة بالاشتهار وأخذ مكانته في مصر، حيث بدأت إحدى العملات القديمة بصعود أسعارها بشكل لا يُصدق، وذلك بسبب الطلب والبحث الكبير عنها.

وتُعتبر من أبرز العملات المطلوبة للبيع، بحسب وسائل إعلام مصرية، هي «الشلن الورق» الذي صدر في عام 1940، الذي يمكن أن يصل سعره إلى 50 ألف جنيه، و«الجنيه أبو جملين»، الذي يقدر سعره بآلاف الجنيهات، ومرسوم عليه جملان.

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وطبقاً لما أوردته صحيفة "الوطن" المصرية الرسمية، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال التاجر في العملات القديمة منذ أكثر من 10 سنوات "عبده عمر"، إن الشلن الورق من إصدار عام 1942، ارتفع سعره بشكل كبير، ولكن هذا يتوقف على الحالة، وعلى كلمات معينة موجودة عليه تميزه عن غيره.

ويضيف تاجر العملات القديمة، عبده عمر، الذي يعمل في أحد محال العملات القديمة في منطقة وسط البلد، أن هناك شلن ورق إصدار 1942 مكتوب عليه «جمهورية مصر العربية»، هذا الشلن غير مطلوب، وسعره لا يتخطى الجنيهين.

ولفت إلى أن الشلن المطلوب، فهو نفس تصميم وتاريخ إصدار الشلن السابق، ولكن ما يجعل سعره يصل إلى آلاف الجنيهات، بحسب عبده عمر، هو أن يكون مكتوب عليه الدولة المصرية، بدلا من جمهورية مصر العربية، وهذا يجعل سعره يتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه.

ويشير عبده إلى أن هناك أيضا نفس الإصدار من هذا الشلن، ولكن مكتوب عليه الحكومة المصرية، بدلا من الدولة المصرية أو جمهورية مصر العربية، وسعره ليس عاليا، ويتراوح بين 500 جنيه وألف جنيه، وكذلك البريزة.

وبحسب التاجر المصري فإن عملة «الجنيه أبو جملين» من أندر العملات النقدية في مصر، والذي يعد الإصدار الأول من الجنيه الورق المصري، ووفقا لـ عبده عمر: «يبدأ سعره من 200 ألف جنيه، وأعلى سعر له مليون جنيه، ومميزاته أنه أول جنيه ورق اتطبع في مصر، والعلامة المميزة له الجمل»، وأيضا جنيه إدريس، الذي يتراوح سعره بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه لأنه نادر.

ومن ضمن نماذج العملات القديمة المطلوبة للبيع ويصل سعرها إلى مبالغ عالية الـ10 مليمات المرسوم عليها الصقر، وعنها يحكي عبده عمر: «الـ10 مليمات المرسوم عليها الصقر دي طبعة سنة 1972 ودي منتشرة كتير، لكن المطلوب طبعة 1973، وقيمتها من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، على حسب الحالة».