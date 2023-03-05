ثلاث حيل بسيطة لمشاهدة ستوري الإنستغرام دون علم صاحبها.. ستدهشكثلاث حيل بسيطة لمشاهدة ستوري الإنستغرام دون علم صاحبها.. ستدهشك

انت الان تتابع خبر ثلاث حيل بسيطة لمشاهدة ستوري الإنستغرام دون علم صاحبها.. ستدهشك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا شك أن القصص على إنستغرام تبقى ذات طابع مميز وفريد. لكن الكثير من مستخدمي التطبيق يرغبون في مشاهدة الستوريات دون علم أصحابها. ما يدفعهم بالبحث عن حيل تساعدهم على ذلك.

ومن خلال الآتي بعض الخطوات والحيل امشاهدة ستوري الإنستغرام دون علم صاحبها

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– الخطوة الأولى

عكس كيفية معرفة من زار حسابك على Instagram ، والذي يتطلب تطبيقًا ثانويًا ، فإن أول هذه الطرق هو تسجيل الدخول إلى تطبيق Instagram من الوجهة الرئيسية ، حيث ستجد مجموعة من القصص وقصص أصدقائك في الجزء العلوي قسم.

وكل ما عليك فعله هو تحديد قصة الشخص الذي يتابع قصة الشخص الذي تريد متابعته ، وفتحه ، والانتقال إلى القصة التي تريد عرضها دون رفع أصابعك عن شاشة هاتفك.

سوف يخبرك بعد ذلك بسرعة ما هي القصة ثم يعود إلى الأساسيات ويلاحظ أن الحد الفاصل بين القصة التي فتحتها والقصة التي تريد رؤيتها لا يجب أن يكون أكثر من نصف الشاشة وفي غضون ثانية لذلك التطبيق لا يحسب رؤيتك.

ـ الخطوة الثانية:

إلى جانب ذلك ، هناك طريقة أخرى لفتح حساب من خلال جهاز كمبيوتر

وستظهر لك القصة تلقائيًا. انقر فوق القصة وراء القصة التي تريد رؤيتها ، ثم سيتم فتح القصة السابقة لك ، دون احتساب عدد المشاهدات.

– الحيلة الثالثة:

يمكنك دائمًا استخدام خدعة الحساب المجهول ، حيث يمكنك إنشاء حساب وهمي لك من خلال Instagram لا علاقة له بك ومشاهدة القصص التي تريدها ، بشرط أن يكون حساب الشخص عامًا وليس خاصًا أو مغلقًا.