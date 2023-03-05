انت الان تتابع خبر طالب بها الملايين.. ميزة خارقة واستثنائية تصل تطبيق واتساب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أسبق لك أن تعرضت يوما للحرج بسبب رسالة أرسلتها على تطبيق واتساب WhatsApp؟، لتكتشف بعد إرسالها أنها تحتوى على خطأ إملائي صارخ في النص، ولكنك لا تملك خيارا لتعديل محتوى الرسالة قبل أن يقرأها الطرف الآخر، لذلك، واتساب تقدم لك الحل وتقيك الإحراج.

ووفق ما ذكرته صحيفة "dailymail" البريطانية، يعمل تطبيق المراسلة "واتساب" على إضافة وضع سري يسمح للمستخدمين بتعديل رسائلهم بعد إرسالها بالفعل للتخلص من تلك اللحظات المحرجة، وذلك من خلال ميزة جديدة تسمى "زر التحرير" والتي ستسمح لك بتعديل رسالتك في وقت يصل إلى 15 دقيقة من إرسالها.

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*ميزة خارقة تصل واتساب قريبا:

هذا وتهدف ميزة واتساب الجديدة إلى تصحيح الأخطاء الإملائية أو الرسائل المحرجة المرسلة إلى الآخرين، سواء في الدردشات الجماعية أو الفردية، وبحسب ما ورد، لن يكون خيار التعديل متاحا إلا لمدة 15 دقيقة فقط بعد إرسال النص، على غرار خاصية آبل الأخيرة لتعديل الرسائل على تطبيق iMessage.

كما تأتي هذه الميزة تلبية لرغبة الملايين من مستخدمي واتساب، إذ طالب مستخدمى تطبيق الدردشة الشهير بوجود خيار التعديل منذ فترة طويلة، في محاولة لتصحيح الأخطاء الإملائية أو الرسائل المحرجة المرسلة إلى الآخرين في الدردشات الشخصية أو الرسائل الجماعية.

وسوف تسمح لك ميزة تعديل الرسائل على واتساب، بإصلاح الأخطاء المطبعية أو إصلاح أي أخطاء محرجة ربما تكون قد ارتكبتها أو الكلمات التي قد تندم على كتابتها بعد إرسالها.

*ميزة تعديل الرسائل تصل واتساب قريبا:

وبينت "واتساب" أن ميزة تعديل الرسائل قيد التطوير في الوقت الحالي، وسيتم طرحها في تحديث مستقبلي للتطبيق على أجهزة search آيفون وأندرويد قريبا، ولكن لم تكشف الموعد المحدد لإطلاق ميزة التعديل، وفي الوقت نفسه لم توضح ما إذا كان سيتم تنبيه المستلمين الآخرين عند إجراء التعديل على الرسائل، أو ما إذا كان سيتوفر سجلا للتغيرات التي قام بها المستخدم على الرسالة.

وفي الوقت نفسه، يعمل واتساب على ميزة مهمة أخرى، والتي ستضيف خيارا للإبلاغ عن تحديثات الحالة المخالفة ضمن نظامه الأساسي على iOS.