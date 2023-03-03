انت الان تتابع خبر للمحبي التصوير.. شاومي تطلق هاتفا جديدا يتحدى آيفون وسامسونج بمواصفات خيالية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة شاومي الصينية، عن النسخة العالمية من هاتف search Xiaomi 13 Pro، والذي ينافس أفضل هواتف الرائدة من حيث التقنيات العالية وقدرات التصوير الممتازة التي حصل عليها.

ووفق ما ذكره موقع "indiatoday"، تم تصميم هاتف شاومي الجديد Xiaomi 13 Pro، خصيصا لعشاق التصوير، ويحمل الهاتف ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل تم ضبطها بواسطة شركة لايك Leica الألمانية.

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هذا وقدمت شاومي هاتفها الجديد Xiaomi 13 Pro للأسواق العالمية، مع مستشعر كاميرا رئيسي من نوع search Sony IMX989 مقاس 1 بوصة، والذي يأتي الآن مقترنا بمستشعرين آخرين بدقة 50 ميجابكسل أيضا.

واستمرارا لتعاونها مع شركة لايكا Leica الألمانية، زوت شاومي هاتف search Xiaomi 13 Pro بأفضل تقنيات التصوير للهواتف الذكية دون الأقلال من الميزات التي تركز على الإنتاجية، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة شاشة منحنية كبيرة بقياس 6.7 بوصة، وشحن فائق السرعة وإنترنت سريع بشبكات 5G، وهي عناصر شائعة في العديد من هواتف search Xiaomi الرائدة والمتوسطة الفئة.

وعلى الرغم من التقنيات العالية وقدرات التصوير الممتازة، إلا أن Xiaomi 13 Pro، يعتبر من أغلى هواتف شاومي لعام 2023، فهو يتوفر حاليا للبيع في الهند مقابل سعر 79999 روبية (أي ما يعادل 29 و900 جنيه مصري).

كما ينافس Xiaomi 13 Pro، أفضل هواتف أندرويد لهذا العام من حيث الأداء وذلك بفضل معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، وهو نفس المعالج الذي يعمل بها هاتف search سامسونج الجديد Galaxy S23 Ultra، وهاتف فيفو الرائد iQOO 11 Pro، وهاتف وان بلس OnePlus 11 5G، والتي جميعها تقدم أداء فائق السرعة إلى جانب إنترنت سريع مع شبكة الجيل الخامس 5G.

يتميز هاتف search Xiaomi 13 Pro، بلمسة من السيراميك على ظهره، والتي ستشعرك بالأناقة عند اقتناء الهاتف، وهذا يضيف وزنًا إضافيا للجهاز والذي يزن حوالى 229 جراما، ويمكن للعملاء الاختيار بين خيارات الألوان بالأبيض والأسود مع خلفية ذات سطحا لامع جدا.

وقد تم تصميم الهاتف خصيصا لعشاق الكاميرا، جاء Xiaomi 13 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، تضم ثلاث مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل، توفر كاميرا رئيسية واسعة الزاوية بحجم 1 بوصة، وأخرى telephoto للتكبير البصري حتى 3.2×، والثالثة فائقة الإتساع بزاوية رؤية 120 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وعلى الجهة الأمامية من الهاتف، يتميز Xiaomi 13 Pro بشاشة منحنية بقياس 6.73 بوصة، محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus، مع مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة، والتي تعد بمعدل تحديث مرتف يبلغ 120 هرتز في الثانية.

وتبلغ دقة شاشة هاتف search Xiaomi 13 Pro، من نوع E6 AMOLED، 2400 × 1080 بكسل والتي تأتي بجودة عرض قياسية Full-HD +، تدعم أدوات تحسين العرض HDR معتمدة على الذكاء الاصطناعي AI، ودعم تقنيةHDR10 + و Dolby Vision لتحسين تجربة مشاهدة الأفلام على تطبيقات البث المباشر.

يحزم هاتف Xiaomi 13 Pro أحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والذي يقدم للهاتف أداء فائق الدقة مقارنة بهواتف search آيفون 14، بالإضافة إلى دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، مما يوفر اتصالا بالإنترنت فائق السرعة عبر الشبكات الخليوية.

ووعدت شاومي أن الهاتف سيتلقي 3 سنوات من تحديثات Android وخمس سنوات من تصحيحات الأمان.

ويحتفظ هاتف search Xiaomi 13 Pro الجديد بشحن سريع يبلغ 120 وات، مع بطارية بقوة 4820 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 22 دقيقة فقط.