انت الان تتابع خبر تحديث خطير من واتساب يُتيح ميزتين هامتين لخاصية الحالة والرسائل .. تعرف عليهما! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم اليوم اقوى ميزات التي يوفرها تطبيق المراسلات الشهير واتساب الاصدار الرسمي عبر برنامج Google Play Beta ، حيث ان واتساب اتاح القدرة على الإبلاغ عن تحديثات الحالة وخيار كتم صوت دائم داخل الإشعارات ، لعدد من مختبري الإصدارات التجريبية .

ميزة الإبلاغ عن تحديثات الحالة في واتساب

حسب لـ WABetaInfo باستعمال هذه الميزة الجديدة ، سوف يتمكن جميع مستخدمو واتساب من الإبلاغ عن تحديث الحالة الذي قد ينتهك شروط خدمة WhatsApp وحتى التحديثات غير المناسبة.

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حيث تم طرح الميزة بالفعل على أجهزة iOS مع الإصدار 23.4.0.74 عبر تطبيق TestFlight وهي متاحة الآن لمختبري الإصدار التجريبي من Android أيضًا.

كيف تعمل ميزة الإبلاغ عن تحديثات الحالة في واتساب

كما توضح لقطة الشاشة هذه ، يتم تمكين هذه الميزة لحسابك في حالة ظهور إجراء “تقرير” جديد ضمن خيارات الحالة . وعندما تقوم بالإبلاغ عن تحديث حالة ، فسيتم إعادة توجيهه إلى WhatsApp لأسباب تتعلق بالإشراف . وإذا كان ينتهك شروط الخدمة الخاصة بهم ، فقد يتم تعليق الحساب من استخدام WhatsApp .

ميزة الإبلاغ عن تحديثات الحالة في واتساب

يجب أن تعلم ، أن هذه الميزة لا تضر بالتشفير من طرف إلى طرف لأن الرسائل والمكالمات محمية دائمًا بالتشفير من طرف إلى طرف على جميع الأجهزة . وهذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر ، ولا حتى WhatsApp و Meta ومزود البروكسي ، قراءة رسائلك الشخصية والاستماع إلى مكالماتك الخاصة .

ميزة التقرير ليست غير معتادة لأن تطبيقات المراسلة الفورية الأخرى بها ميزات تقرير مماثلة للحفاظ على النظام الأساسي والمستخدمين آمنين .

ميزة كتم الصوت الدائم في واتساب

قد يتمكن بعض المستخدمين من رؤية خيار كتم الصوت في إشعارات الرسائل الخاصة بهم . حيث أصدر WhatsApp هذه الميزة بالفعل في عام 2017 ، على الرغم من أن زر كتم الصوت كان مرئيًا فقط عند تلقي عدد كبير من الرسائل من جهة اتصال أو مجموعة . وبعد هذا التحديث ، يكون زر كتم الصوت مرئيًا دائمًا في أي ظرف من الظروف .

جدير بالذكر ، أن إمكانية الإبلاغ عن تحديثات الحالة تتوفر لبعض مختبري الإصدارات التجريبية بعد تثبيت آخر تحديث لتطبيق WhatsApp beta لنظام Android على متجر Play . وفي حالة عدم تمكين الميزة لحساب WhatsApp الخاص بك ، يرجى ملاحظة أنه سيتم طرحها لمزيد من الأشخاص خلال الأيام القادمة .