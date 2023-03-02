انت الان تتابع خبر طريقة سهلة لاستعادة رسائل فيس بوك المحذوفة حتى لو مر عليها وقت.. بخطوتين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتمنى الكثير من المستخدمين في بعض الأحيان استعادة رسائل فيس بوك المحذوفة نهائياً، ولكن قد يكون هذا الأمر مستحيلاً، حتى مع أمر المحكمة، قد لا يكون الفيس بوك قادراً على استعادة الرسالة.

*منع فقدان رسائل فيس بوك:

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وتبعا لخبراء التقنية، فهناك بعض الحيل التي قد تتمكن من استخدامها لاستعادة تلك الرسائل المحذوفة في الفيس بوك، وكذلك كيفية منع فقدان الرسائل في المستقبل.

*طرق استعادة رسائل فيس بوك المحذوفة نهائيًا:

الطريقة الأولى: استعادة الرسائل المؤرشفة.

الطريقة الثانية: اسأل الشخص الآخر.

الطريقة الثالثة: تحقق مما إذا تم إرسال محادثاتك إلى بريدك الإلكتروني.

استعادة الرسائل المؤرشفة

كما يمكنك استعادة الرسائل بسهولة إذا قمت بأرشفتها بدلاً من حذفها، حيث يحتفظ Facebook دائمًا بمحادثاتك المؤرشفة، ويستغرق حذف محادثة بشكل دائم في إصدار الجوال من Messenger بضع خطوات أكثر من الأرشفة، لذلك غالبًا ما يختار الأشخاص خيار الأرشفة بدلاً من متابعة الحذف، وتلك الخطوات هي:

1- افتح تطبيق Messenger لسطح المكتب أو الويب أو الجوال.

2- اضغط على صورة ملفك الشخصي، يوجد في الزاوية العلوية اليسرى من Messenger.

3- اضغط على الدردشات المؤرشفة، ستظهر قائمة بالدردشات التي قمت بحفظها في الأرشيف.

4- اسحب لليمين على المحادثة المحذوفة. إذا وجدت المحادثة في الدردشات المؤرشفة، فسيؤدي التمرير إلى اليمين عليها إلى إظهار بعض الخيارات.

5- انقر فوق إلغاء الأرشفة. يؤدي هذا إلى إعادة المحادثة المؤرشفة إلى بريدك الوارد.

*اسأل الشخص الآخر:

بإمكانك أن تطلب من المستلم نسخة أو لقطة شاشة من الرسالة أو المحادثة، فعندما تحذف رسالة، فإن ذلك يحدث فقط من جانبك، وسيظل الشخص الذي تتحدث معه قادرًا على رؤيتها، تواصل معه وأطلب منه مساعدتك في ارسال لك نسخة من الرسائل المحذوفة.

*تحقق مما إذا تم إرسال محادثاتك إلى بريدك الإلكتروني:

تعمل هذه الطريقة فقط إذا تم تمكين جميع إشعارات البريد الإلكتروني في حسابك، وإذا تم تمكينه، فيجب أن تكون قادرًا على البحث عن المحادثة أو الرسالة داخل حساب بريدك الإلكتروني، وقبل التخلص من الرسائل المحذوفة تحقق من إعدادات الإشعارات لمعرفة ما إذا كان قد تم ضبطها لإرسال إشعارات الرسائل إليك، من خلال هذه الخطوات:

1- تسجيل الدخول إلى حساب الفيس بوك الخاص بك، انتقل إلى Facebook.com وأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

2- انقر على صورة ملفك الشخصي في الركن العلوي الأيمن، وسيؤدي ذلك إلى فتح قائمة منسدلة تتضمن خيارات مثل "المساعدة والدعم" و "العرض وإمكانية الوصول" و "تسجيل الخروج"، ثم انقر على الإعدادات والخصوصية.

3- افتح الإعداداتK انقر على "الإعدادات" في هذه القائمة المنسدلة.

4- افتح إعدادات "الإشعارات"K انقر على علامة التبويب "الإشعارات" على الجانب الأيمن من نافذة "الإعدادات".

5- انقر على إشعارات "البريد الإلكتروني"، وبمجرد النقر على البريد الإلكتروني سترى ثلاثة خيارات أسفل عنوان "تكرار البريد الإلكتروني"، ما لم تكن قد اخترت تلقي "الكل، باستثناء الإشعارات التي تلغي اشتراكك فيها"، فلن تتلقى إشعارات الرسائل إلى صندوق البريد الإلكتروني.

6- تحقق من بريدك الالكتروني. إذا تم تعيين إعدادات الإشعارات على البريد الإلكتروني، يجب أن تتلقى نسخة من رسائل فيسبوك إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك.

7- الآن وبعد أن تحصل على نسخ من كل رسالة يتم إرسالها إلى البريد الوارد الخاص بك، يمكنك حذف رسائل الفيس بوك الخاص بك دون خوف من فقدان دائم لهم.