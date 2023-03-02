أسرار وخفايا تمكنك من توفير استهلاك باقة الإنترنت وسرعة التحميل .. وفر نقود الباقة والواي فاي

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رياض - احمد صلاح - صار الإنترنت عصب الحياة البشرية، ولا يستطيع احد الإستغناء عنه في كل المجالات، ولذلك صار الناس يسعون إلى الاتصال المستمر بالواي فاي في كل مكان وزمان.

لذلك برزت حاجتهم إلى باقة الإنترنت التي تتيح لهم البقاء متصلين حتى بعيدًا عن خط النفاذ وأجهزة الإنترنت المختلفة.

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حيث ان سرعات الإنترنت وجودة التحميل تختلف من مكان لآخر ومن هاتف لآخر ، حسب باقة التحميل المتوفرة للشخص المتصل بالواي فاي ، وتختلف جودة التشغيل للفيديوهات من الجودة المنخفضة والمتوسطة والعالية الدقة حتى وصلنا إلى دقة 2K و 4K وبعض الهواتف صارت تدعم 8K .

وكان من الضروري لك معرفة بعض المعلومات المهمة جدًا ، في حال كانت باقة التحميل عندك محدودة ، وسنوضح لك في هذا المقال أسرار التحميل والاستهلاك والتوفير لـ باقة الإنترنت ..

أسرار تشغيل الفيديو واستهلاك باقة الإنترنت

– تشغيل الفيديو على الجودة المنخفضة 144p يستهلك 35 ميجابايت/ ساعة ، بينما على دقة 244p تستهلك 170 ميجابايت/ ساعة ، في حين تشغيله على دقة 360p يستهلك 310 ميجابايت/ ساعة.

– تشغيل الفيديو على الدقة المتوسطة SD أيْ دقة 480 بكسل يستهلك 700 ميجابايت/ ساعة.

– تشغيل الفيديو على دقة HD أو 720 بكسل يستهلك 1 جيجابايت/ ساعة

(قد يرتفع هذا الرقم إذا كان الفيديو يعمل بمعدل 60 إطارًا في الثانية).

– تشغيل الفيديو على دقة Full HD أو 1080 بكسل يستهلك 1600 ميجابايت/ ساعة.

(قد يرتفع هذا الرقم إذا كان الفيديو يعمل بمعدل 60 إطارًا في الثانية).

– تشغيل الفيديو على دقة 2K أو 1440 بكسل يستهلك 3.2 جيجابايت/ ساعة.

(قد يرتفع هذا الرقم إذا كان الفيديو يعمل بمعدل 60 إطارًا في الثانية).

– تشغيل الفيديو على دقة 4K أو 2160 بكسل يستهلك 7 جيجابايت/ ساعة.

(قد يرتفع هذا الرقم إذا كان الفيديو يعمل بمعدل 60 إطارًا في الثانية).

السرعة المطلوبة لتشغيل كل دقة

تحتاج لسرعة إنترنت 200 كيلوبت/ ثانية لتشغيل الفيديو بدقة 144 بكسل.

تحتاج لسرعة إنترنت 400 كيلوبت/ ثانية لتشغيل الفيديو بدقة 240 بكسل.

تحتاج لسرعة إنترنت 750 كيلوبت/ ثانية لتشغيل الفيديو بدقة 360 بكسل.

تحتاج لسرعة إنترنت 1 ميجابت/ ثانية لتشغيل الفيديو بدقة 480 بكسل.

تحتاج لسرعة إنترنت 2.5 ميجابت/ ثانية لتشغيل الفيديو بدقة 720 بكسل.

تحتاج لسرعة إنترنت 4.5 ميجابت / ثانية لتشغيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

أسرار وخفايا تمكنك من توفير استهلاك باقة الإنترنت وسرعة التحميل

وبالتالي فإنك إذا أردت الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو ، فعليك أن تحدد الدقة التي ستعرض بها الفيديوهات كيْ لا تكون عرضةً لسحق الباقة بسبب شراهة الفيديو لامتصاص التحميل لديك.