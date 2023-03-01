انت الان تتابع خبر تسريب كل مواصفات هاتف أوبو Find X6 القادم.. خارق ويستحق الانتظار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتزم شركة "أوبو" الصينية إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الفلاج شيب Find X6 قريبًا، وهي تتكون من جهازين سوف يظهران لأول مرة في الأسابيع القليلة القادمة، قبل منتصف عام 2023 وتردد شائعات قوية مفادها أن المعالجات المركزية لهذه الأجهزة سيكونا من MediaTek Dimesnity.

وتبعا لتقرير من موقع gizmochina التقني، وبحسب تسريبات من مصادر داخل الشركة، يشاع أن الهاتف الرائد أوبو Find X6 Pro يحتوي على شاشة عرض LTPO3 AMOLED كبيرة مقاس 6.8 بوصة أو 6.9 بوصة، تقدم جودة وضوح عالية Quad HD + ودقة 1440x3168 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 510 نقطة، معدل تحديث 120 هرتز، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

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وربما يأتي أيضا جهاز Oppo Find X6 Pro أيضًا على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجابكسل وإعداد كاميرات ثلاثية في اللوحة الخلفية تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل من سوني IMX890 مع كاميرا ثانية فائقة الاتساع من سوني IMX890 وكاميرا ثالثة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل من سوني IMX890) أو IMX766 وكل هذه الكاميرات تأتي مع خاصية تثبيت الصورة OIS.

هذا ومن المتوقع أن يحزم هاتف Oppo Find X6 Pro بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات وتدعم أيضا الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات مع واجهة مستخدم ColorOS 13 التي تستند في عملها على نظام أندرويد Android 13.

وتبعا لموقع gsmarena التقني، سيتم تشغيل هاتف أوبو الرائد من خلال شريحة كوالكوم SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 بعملية تصنيع 4 نانو ثمانية النوى، بتردد ميقاتي 3.2 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات Adreno 740.