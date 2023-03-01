انت الان تتابع خبر طريقة سهلة لإرسال رسالة واتساب بدون حفظ الرقم.. من آيفون وأندرويد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ربما يحتاج بعض الأشخاص لإرسال رسالة عبر تطبيق "واتساب/ WhatsApp" إلى أرقام غير مسجلة في دليل الهاتف الخاص به، وغالباً ما يضطرون إلى حفظ الرقم في دليل الهاتف ومن ثم إرسال رسالة، وبعد ذلك نقوم بحذف الرقم من دليل الهاتف وهي عملية معقدة نوعاً ما.

ولأجل التسهيل على المستخدمين يكشف بعض المهتمون بالنقنية عن بعض الطرق التي تساعد في إجراء دردشة عبر الواتساب دون حفظ الرقم:

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*مراسلة واتساب دون حفظ الرقم بواسطة تطبيق الواتس:

إن هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يتم استخدامها في إرسال رسالة واتساب دون حفظ الرقم، حيث لا تحتاج في هذه الطريقة إلى تطبيقات أو متصفح جوجل كروم، ويمكن استخدامها من خلال تطبيق واتساب، ويكون ذلك على النحو التالي:

- قم بالدخول إلى تطبيق واتساب الخاص بك.

- قم بكتابة الرقم المراد التواصل معه دون تسجيل الرقم داخل جهات الاتصال الخاص بك، إلى جهات اتصال موثوقة.

- قم بالضغط على رقم الهاتف.

- سوف يظهر لك عدة اختيارات، قم بالضغط على زر Chat with +2010xxxx.

- بهذه الطريقة يمكن بدء مراسلة واتساب دون حفظ الرقم.

*إرسال رسالة واتساب لرقم غير مسجل عبر الكومبيوتر:

لتتمكن من إجراء دردشة واتساب دون حفظ الرقم سوف تستخدم متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو عبر هاتفك الذكي وإليك الخطوات:

- افتح متصفح الويب من على هاتفك "جوجل كروم أو فايرفوكس".

- ثم اكتب هذا الرابط "https://wa.me/xxxxxxxxxxxxxx".

- استبدل حرف الإكس برقم الهاتف المراد الدردشة معه.

- ليكون هكذا كمثال https://wa.me/01119235215.

- بعد كتابة الرقم، اضغط على Enter لفتح الرابط.

- سوف يتم إعادة توجيهك إلى موقع واتساب.

- اضغط على متابعة إلى الدردشة.

- سوف تظهر لك نافذة للدردشة مع الرقم غير المسجل.

وبهذا يمكنك إرسال رسالة واتساب دون حفظ الرقم، وإنشاء محادثة مع أي شخص دون الحاجة إلى إضافة رقمه لجهات الاتصال الخاصة بك.

*إرسال رسالة واتساب دون حفظ الرقم عبر تروكولر:

أما الطريقة الأخرى لإنشاء محادثة واتساب دون حفظ الرقم، فستكون من خلال تطبيق التروكولر الشهير، الذي يساعد على معرفة هوية المتصل، ولمعرفة :

- افتح تطبيق تروكولر من على هاتفك الذكي.

- اكتب رقم الهاتف المراد الدردشة معه في شريط البحث.

- سوف يظهر لك بروفايل الشخص في التروكولر.

- مرر لأسفل واضغط على أيقونة الواتساب في ملف هذا الشخص.

- سوف تفتح لك نافذة دردشة الواتساب.

يمكنك الآن إرسال واتساب دون حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك على الهاتف الذكي.

*إرسال رسالة واتساب دون حفظ الرقم عبر سيري "للآيفون":

ولمستخدمي الآيفون، فهناك حيلة تمكنهم من إرسال رسالة إلى جهة اتصال غير محفوظة على الواتساب أو الجهاز، حيث تعتمد الطريقة على "سيري"، وإليك الخطوات:

- افتح تطبيق الاختصارات على جهاز الآيفون الخاص بك.

- اضغط على زر "إضافة اختصار".

- قم بتثبيت اختصار WhatsApp Unsaved Number.

- بمجرد تثبيت الاختصار، اضغط عليه لتشغيله.

- سوف تظهر لك نافذة منبثقة من أجل اختيار رقم المستلم.

- اكتب رقم هاتف الشخص المراد الدردشة معه على الواتساب.

وبهذا سوف تكون قادراً على البدء في محادثة واتساب مع أي رقم دون الحاجة لأن يكون لديك في قائمة الواتساب أو جهات الاتصال الخاصة بهاتفك الذكي.