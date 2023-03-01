مواد غذائية تحفز ظهور حب الشباب

مواد غذائية تحفز ظهور حب الشبابأعلنت الدكتورة شاباغي مادييفا اختصاص الأمراض الجلدية، خبيرة التجميل الروسية أن تناول القهوة ومنتجات الألبان يحفز ظهور حب الشباب.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن أسباب ظهور حب الشباب تشمل اختلال التوازن الهرموني، والإجهاد العصبي ، والاضطرابات في منظومة المناعة، وكذلك سوء التغذية، ما يؤدي إلى أمراض الجهاز الهضمي.

ووفقا لها، قبل البدء في علاج حب الشباب، يقيم الأطباء الحالة الصحية للشخص، وبعد ذلك يقدمون توصيات مفصلة عن التغذية. وهي تبدأ باستبعاد الوجبات السريعة والحلوة والمالحة والمقلية ومنتجات الألبان والقهوة والأطعمة غير الصحية الأخرى من النظام الغذائي.

وتضيف: تسبب الدهون المتحولة الموجودة في الوجبات السريعة التهابات جلدية وتحفز عمل الغدد الدهنية، كما أن اتباع نظام غذائي غير صحي يزيد العبء على الكبد، ويتحمل الجلد جزءا من وظيفة إزالة السموم من الجسم، ما يزيد من احتمال ظهور حب الشباب.

وتقول: "أثبت العديد من الباحثين وجود صلة بين تناول منتجات الألبان وظهور حب الشباب. ويمكن تفسير هذا بأن الهرمونات الموجودة في الحليب تزيد من مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الزهم الذي يسبب انسداد البصيلات. كما أن الحليب يحتوي على الكازين (بروتين مصل اللبن) الذي يرفع مستوى العامل الشبيه بالأنسولين ما يؤدي إلى تفاقم حب الشباب. لذلك ننصح المرضى دائما باستبعاد بعض المواد الغذائية من النظام الغذائي لأنها تسبب تفاقم حالتهم".