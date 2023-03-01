اسرار أندرويد 2023: ميزة مخفية هامة للغاية نحتاج إليها جميعًا في كل الهواتف الحديثة سامسونج جالكسي وشاومي

رياض - احمد صلاح - حين نذهب إلى النوم تقون غالبا بتفعيل الروتين المعتاد وهو إيقاف تشغيل اتصال واي فاي أو بيانات الهاتف المحمول للهاتف، وثم توصيل الشاحن بالطاقة وتفعيل وضع عدم الإزعاج كي لا يخطرنا الهاتف أثناء نومنا.
حيث كل الذي ذكرناه إلى الآن يمكن القيام به تلقائيًا بالكامل دون الحاجة إلى القيام بأي شيء بفضل ما يسمى ب “وضع الراحة في أندرويد”.
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بالطبع ، هذه الوظيفة موجودة في هواتف شاومي لتكون بداخلها مع خدمات Google Play، وهي أداة مثبتة افتراضيًا في قسم الرفاهية الرقمية. في هذا المقال، نتعرف على كيفية تكوينه حسب رغبتك وحتى كيفية تشغيله تلقائيًا بالكامل.
وداعًا للإشعارات أثناء نومنا بفضل وضع السكون في أندرويد
كما نقول ، طالما أن لديك جهاز أندرويد بإصدار حديث من نظام التشغيل، فستتمكن من الاستمتاع بهذه الوظيفة، ولن نضطر حتى إلى إلغاء تنشيط اتصال WiFi بهواتفنا ، حيث سيتم تعطيل الإشعارات تمامًا.
في الواقع ، العنصر الذي نحبه هو أن كل هذا يمكن القيام به تلقائيا بالكامل من جدول زمني معين نضعه ، وسنكون قادرين حتى على تكوين تنشيط الوظيفة عندما نقوم بتوصيل الهاتف بالشاحن من وقت معين.
ومتى سيتم تعطيل هذا الخيار؟ حسنا ، هناك طريقتان للقيام بذلك. الأول هو القيام بذلك يدويًا بمجرد أن نستيقظ ونلتقط الهاتف والثاني ، والأكثر إثارة للاهتمام ، هو أن الوضع يتم إلغاء تنشيطه تلقائيا بمجرد أن يصدر الإنذار الأول الذي أنشأناه أصواتا.
باستخدام هذا ، سيتم تنشيط الوضع وإلغاء تنشيطه دون الحاجة إلى القيام بأي شيء على الإطلاق، وسنحقق أيضًا توفيرًا في البطارية إذا قمنا بتكوين بعض المعلمات المتعلقة بإنشاء تدرج رمادي على الشاشة وتعتيم سطوعه أثناء استخدام هذه الأداة.
وضحنا كل هذه النقاط ، نتركك أدناه مع المسار الذي سيتعين عليك اتباعه لتتمكن من تكوين كل هذا الذي تحدثنا عنه في هواتف شاومي وأندرويد الخاصة بك ، والتي يمكنك القيام بها على النحو التالي:
- أدخل إعدادات هاتف Xiaomi أو Redmi أو POCO وقم بالوصول إلى قسم “الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية”
- الآن ، ما عليك سوى النقر على خيار “وضع السكون”
- إذا قمت بتكوينه لأول مرة ، فسيعرض لك النظام مجموعة من التكوينات التي يمكنك تكوينها حسب رغبتك. على العكس من ذلك ، إذا كنت قد استخدمته مرة واحدة ، فستكون لديك شاشة حيث يمكنك ضبط المعلمات المتعلقة بوضع عدم الإزعاج وجداول الراحة وما إلى ذلك.