انت الان تتابع خبر واتساب يطلق أهم ميزة جبارة لهواتف ايفون في عام 2023 .. تعرف على طريقة استخدامها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان واتساب يستمر في طرح التحديثات والمزايا للمستخدمين كي يضل في صدارة المنافسة أكثر والريادة في مجال الدردشة العالمية، حيث أنه يوفر ميزات لكل من هواتف اندرويد و IOS على حد سواء لأجل إرضاء جمهور الطرفين وخصوصا آيفون.

حيث ان تطبيق الدردشة الأول قام بطرح ميزة لمستخدمي هواتف ايفون أثناء مكالمات الفيديو الخاصة بهم ، فما هي وما أهميتها ؟

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ميزة واتساب لهواتف ايفون

أثناء قيام مستخدم الواتس WhatsApp بمكالمة فيديو ومحاولته القيام بأشياء أخرى على الهاتف ، كان يجد نفسه مضطرا لقفل المكالمة ، وهو أمر مزعج حقًا .

لذا قام تطبيق المراسلة الفورية بتوفير ميزة لمستخدمي الآيفون لمواصلة مكالماتهم الفيديو مع إتاحة الفرصة للقيام بعدة أشياء أخرى في نفس الوقت.

فقد أعلن WhatsApp التابع لشركة ميتا عن التحديث الجديد الذي يستفيد من خاصية “صورة داخل صورة” ، والتي تتيح للمستخدم إنجاز المهام أثناء مواصلته محادثات الفيديو دون قطعها.

ويجدر الذكر أنه يمكن الاستفادة من هذه الخاصية في جميع أنواع المكالمات (فردية أم جماعية)، أيْ سواء كان المستخدم يُجري مكالمة فيديو مع شخص واحد أو في إطار مجموعة واتس .

وإحقاقًا للحق، فإن هذه الخاصية مفيدة جدًا خاصة للشركات بشكل أكبر ، حيث سيتمكن الموظفون بسهولة تامة من التواصل مع العملاء والزبائن، وذلك خلال قيامهم بمهام وعمليات هامة أخرى على أجهزتهم.

كما أن هذه الخاصية تعمل بتناغم سلس مع مزايا أخرى في نظام التشغيل “iOS” مثل “سيري” و”وضع عدم الإزعاج”، وبحسب موقع “بيزنس توداي” الشهير ، فإن المستخدم إذا تلقى إشعارًا وإخطارًا برسالة “سيري” أثناء مكالمة فيديو على WhatsApp ، فلن يحصل أيّ خلل أو إرباك للاتصال.

ويقى أن نختم لكم أن جميع مستخدمي آيفون يمكنهم الاستفادة مباشرة من هذه الخاصية الهامة إذا كانت لديهم أحدث نسخة من واتساب وهي (23.3.77) ، فهل تمتلكها على جهازك؟ شاركنا رأيك في التعليقات ..