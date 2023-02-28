انت الان تتابع خبر حتى لا تُسرق أو تتعرض للابتزاز.. أفضل الطرق للحماية من تهكير هاتفك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أتعلم أن أي مهمة تقوم بفعلها على الهاتف يترك أثرًا من البيانات خلفه، سواء كان هذا الإجراء متعلقًا بالعمل عن بُعد أو التسوق أونلاين أو التفاعل مع الأصدقاء أو البحث عن معلومات أو تنزيل تطبيق أو لعب لعبة أو غير ذلك، وتشمل هذه البيانات معلومات تعريف شخصية بالإضافة إلى تاريخك في التصفح والتسوق. الجانب الأكثر أهمية في الخصوصية على الإنترنت هو ضمان أن بياناتك لا تقع في الأيدي الخطأ.

وعند حدوث تسريب للبيانات، يمكن للعواقب المحتملة أن تشمل اختراق حسابك البنكي أو حسابات مالية أخرى، ويمكن لأطراف خارجية قراءة الرسائل على بريدك الإلكتروني ومشاركتها، كما يمكن تسريب بيانات مرض صحي خاص إلى العامة، ويمكن سرقة هويتك.

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*خطوات حماية هاتفك من الاختراق:

1- استخدام كلمة سر لحماية هاتفك المحمول ويفضل اختيار نمط الشاشة بدلا من الأرقام التي قد تكون سهلة في الوصول إلى فتح الهاتف.

2- تجنب تنزيل تطبيقات على الهاتف تماما إلا من مصادرة معلومة ومعروفة وموثوق بها، وعدم استخدام برامج واتساب الذهبي. والتأكد من جوجل بلاي بأن التطبيق آمن للاستخدام عن طريق الاطلاع على معلوماته.

3- عدم الضغط على أي لينكات يتم إرسالها لك حتى من أصدقائك.

4- تأمين نفسك من التطبيقات مجهولة المصادر، و التأكيد على الخصائص أو الصلاحيات التي يحصل عليها التطبيق الذي قمت بتنزيله على الهاتف، فهناك درجة من درجات السرية مثل السماح بفتح الكاميرا والوصول للأسماء وتسجيل المكالمات.

5- إغلاق التطبيقات المهمة بكلمة سر تختلف عن الخاص بالهاتف، مع التشديد على قراءة أذونات التطبيقات قبل تحميلها وعدم الضغط على موافقة قبل التحقق منها.

6- استخدام مزايا أمان جوجل وخاصية التحقق بخطوتين لضمان المزيد من الأمان والحماية لهاتفك الذكي.

7- الاهتمام بصفة دورية بتحديث هاتفك بجانب تحميل تطبيق Antivirus لمقاومة الفيروسات.

8- تجنب استخدام الواي فاي العام وفي الشوارع لاحتمالية اختراقه من قبل الكثيرين.

9- ابتعد عن ترك إعدادات البلوثوت مفتوحة وقم بإخفاء ظهور البلوتوث الخاص بك.