نيسان تعلن إطلاق 19 مركبة كهربائية جديدة بحلول عام 2030

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 08:27 مساءً - تستعد شركة نيسان اليابانية، المتخصصة في صناعة السيارات، إلا إطلاق 19 مركبة كهربائية بحلول عام 2023.

وترى نيسان أن هناك طلبًا متزايدًا من العملاء على السيارات الكهربائية وتريد تسريع برنامج تعزيز إنتاج السيارات الكهربائية ضمن أسطولها.

ودعت استراتيجية Nissan Ambition 2030، التي تم الإعلان عنها في عام 2021، إلى إطلاق 23 سيارة كهربائية و15 سيارة كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد.

بينما تريد نيسان الآن أن يكون لديها ما لا يقل عن 19 سيارة كهربائية جديدة و27 طرازًا كهربائيًا جديدًا بحلول السنة المالية 2030.

وعلى صعيد متصل، تخطط شركة صناعة السيارات لتحقيق 55 بالمائة على الأقل من السيارات الهجينة والمركبات الكهربائية بحلول ذلك العام من علامتها التجارية، نيسان وإنفينيتي.

وفي أوروبا، يجب أن تمثل مبيعات السيارات الكهربائية ما يصل إلى 98 بالمائة من مبيعات الشركة بحلول عام 2026، بينما تستهدف الشركة في الولايات المتحدة بيع 40 بالمائة من السيارات الخالية تمامًا من الانبعاثات بحلول نهاية العقد.

ووفقًا للخطة المحدثة، يجب أن يرتفع معدل المبيعات العالمية للشركة من السيارات الكهربائية من 40 بالمائة المخطط لها مسبقًا إلى أكثر من 44 بالمائة بحلول عام 2026.

كما تعتزم نيسان إطلاق علامة تحت مظلتها للسيارات الكهربائية مخصصة للصين فقط في عام 2024.