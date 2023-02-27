انت الان تتابع خبر لم يخبرك بها أحد .. طريقة عبقرية لاسترداد الفيزا أو البطاقة عند سحبها داخل ماكينة الصراف الآلي ATM في السعودية.. بالخطوات! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في الأيام القليلة الماضية، ومع الزيادة الكبيرة للسحب من قبل للعاملين في القطاعين العام والخاص في السعودية بمناسبة حلول شهر رمضان، وكذلك وجود حالة من الزحام على جميع البنوك.