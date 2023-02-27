انت الان تتابع خبر اكتشفها الآن.. ميزات مخفية في هاتفك الآيفون لا يعرفها أغلب المستخدمين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هواتف آيفون تتميز باحتوائها على العديد من الميزات المختلفة، والتي يمكنها توفير الوقت والجهد، ومع ذلك فإن هناك ميزات أهم من غيرها مثل تلك التي تتعلق بالخصوصية وتسهيل تجربة الاستخدام، والتي قد لا يكون أغلب المستخدمين ملمين بها.

ووفق مجلة WIRED فإن هناك عدد من الميزات الموجودة في هواتف آيفون والتي يجب على المستخدمين الاستفادة منها، ونعرض عددا منها فيما يلي :

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*إخفاء الصور من المتطفلين داخل تطبيق الصور:

وبإمكانك إخفاء الصور الخاصة بك، حيث سيؤدي ذلك إلى منع رؤية الصور الحساسة عند فتح تطبيق الصور، ولإخفاء صورة ، انقر فوق الصورة التي تريدها أو عدة صور، ثم انقر فوق رمز المشاركة مع مربع به سهم يشير لأعلى.

قم بالتمرير لأسفل حتى ترى إخفاء وحدد هذا الخيار، كما يمكنك العثور على الصور التي أخفيتها بالانتقال إلى الألبومات والتمرير لأسفل حتى ترى خيار “مخفي” ، وإذا كنت لا تريد ظهور هذا المجلد المخفي على الإطلاق ، فيمكنك أيضًا إخفائه بالانتقال إلى الإعدادات وإيقاف تشغيله داخل قسم الصور.

*تثبيت رسائل الأصدقاء:

ومن ضمن الرسائل ، إذا قمت بالنقر مع الاستمرار على مجموعة أو رسالة فردية ، فستظهر بعض الخيارات ، بما في ذلك تثبيت، ويمكنك تحديد ذلك لتثبيت سلسلة الرسائل في الأعلى ، وفوق كل الرسائل الأخرى ، بما في ذلك الرسائل الجديدة الواردة، كما يمكنك القيام بذلك مع العديد من الأشخاص أو المجموعات ، مما يجعل العثور على الأشخاص الذين تتحدث معهم أكثر سهولة.

*قفل هاتفك بسرعة لمزيد من الأمان:

وهناك طريقة لتعطيل Face ID و Touch ID بسرعة، بالنسبة إلى هواتف iPhone 8 والإصدارات الأحدث ، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على اليمين وأي من زري الصوت في نفس الوقت لمدة ثانيتين تقريبًا.

وسوف يؤدي القيام بذلك إلى إظهار شاشة لإيقاف تشغيل الهاتف ، أو الاطلاع على المعرف الطبي أو الوصول إلى الطوارئ SOS، وسيؤدي إظهار هذه الشاشة أيضًا إلى تعطيل القياسات الحيوية بحيث يلزم إعادة إدخال رمز المرور للوصول إلى الهاتف.