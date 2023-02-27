انت الان تتابع خبر وداعا لجلاكسي s23 وايفون 14 .. سامسونج تطلق أفضل هواتف اقتصادية من فئة M لعام 2023 (قائمة بالمواصفات والأسعار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الكثير من شركات تصنيع الهواتف الذكية تقوم باعداد سلسلة هواتف اقتصادية بمميزات مدهشة وهذا يجعل الاختيار من بينها أمرًا محيّرًا للكثير.

وبالرغم من ذلك، فإن هواتف سامسونج الاقتصادية تتفوق بمواصفاتها الجذابة وسعرها المناسب عن بعض الهواتف الممتازة والشهيرة.

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وصارت الأجهزة الرائدة أكثر تكلفة على مر السنين، لذا اضطرت بعض الشركات المصنعة لتوفير هواتف رخيصة بمواصفات مميزة. منذ ذلك الحين، تم تزويد الهواتف الاقتصادية بالكثير من التقنيات التي كانت تقتصر في السابق على الأجهزة من الفئة المتوسطة مثل اتصال 5G والكاميرات فائقة الاتساع وأربع سنوات من التحديثات الأمنية وغيرها.

سنقدّم لكم اليوم قائمة أفضل وأرخص هواتف سامسونج الاقتصادية لعام 2023 من فئة M تحديدًا، حيث يمكنك شراؤها بأسعار مناسبة وبمواصفات رائعة جدًا.

أفضل هواتف سامسونج الاقتصادية من فئة M لعام 2023

تعد قائمة أفضل هواتف سامسونج الاقتصادية من فئة M لعام 2023 أفضل خيار للأشخاص الذين يبحثون عن هواتف بتكلفة أقل من 500 دولار وبمواصفات جيّدة.

هاتف Galaxy M13

يعتبر Galaxy M13 واحدًا من أفضل هواتف سامسونج الاقتصادية من فئة M لعام 2023. فهو يتمتع بتصميم جيد وأنيق وهو مصنوع من البلاستيك الرخيص. يتميز بشاشة بدقة +FHD، ويعمل بمعالج Exynos 850. تشمل مميزات الهاتف الأخرى على عمر البطارية الممتاز و كاميراته الخلفية الرائعة.

أما بالنسبة للمواصفات، فهو يأتي بشاشة IPS LCD Infinity-V بحجم 6.6 إنش توفر دقة Full HD بلس. ويعمل بواسطة معالج Exynos 850 ثماني النواة، على غرار Galaxy A13 LTE. كما يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (رام) سعتها 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت / 128 جيجا بايت وفتحة بطاقة microSD.

يعمل بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة One UI Core 4.1. يحتوي على صوت Dolby Atmos أيضًا. وأما بخصوص الكاميرات، يحتوي الهاتف الجديد على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.2 للصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وفي الخلف ، يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F1.8، وكاميرا بزاوية واسعة جدًا بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.2 ، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.4. يمكنه تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية باستخدام الكاميرا الخلفية.

يحمل بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة ويتميز بشحن سريع بقوة 15 واط. ويحتوي على مستشعر بصمة مثبتًا على الجانب و Samsung Knox.

السعر: 200 دولار.

هاتف Galaxy M12

يعد هاتف Galaxy M12 أحد أفضل هواتف سامسونج الاقتصادية من فئة M التي يمكن شراؤها خلال عام 2023 إذا كانت استخداماتك اليومية تعتمد على الدردشة والتصفح وبث مقاطع الفيديو والمكالمات الهاتفية.

يتميز الجهاز بشاشة بحجم 6.5 إنش ومعدل تحديث 90 هيرتز مما يمنحك تجربة مشاهدة فيديو وأفلام وتصفح استثنائية وأفضل من أي هاتف بمعدل تحديث 60 هيرتز. يحتوي الهاتف على معالج Exynos 850 القادر على التعامل مع جميع أعمالك اليومية بسهولة.

أما بالنسبة لمواصفات في كالتالي: