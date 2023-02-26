انت الان تتابع خبر ببطارية تدوم لـ3 أيام.. نوكيا تطلق هاتفي Nokia C22 وC32 بسعر مغر ومواصفات عالية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أضافت شركة نوكيا Nokia، هاتفين جديدين إلى سلسلة (C) ذات التكلفة المنخفضة، وهما: Nokia C22، و Nokia C32.

ووفق ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد Nokia C32 أول هاتف في سلسلة (C) من نوكيا، يحتوى على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وهو مصمم أيضا وفقا لمعايير عالية المستوى مع زجاج في الأمام والخلف، كما تم تصنيف C32 و C22 وفقا لمعيار IP52 للحماية من الغبار ورذاذ الماء.

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*مواصفات هاتفي نوكيا Nokia C22 و Nokia C32:

هذا يتميز كلا الهاتفين بشاشة عالية الدقة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، وبدقة 1200×720 بكسل، تأتي مع طبقة حماية من زجاج 2.5D بتصميم منحنى قليلا.

وقد زودت نوكيا هاتفي Nokia C22 و Nokia C32، ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن باستطاعة 10 وات، وتدعي شركة "HMD"، إن البطارية تكفي للعمل لمدة ثلاثة أيام بالشحنة الواحدة، وذلك لأن عمر البطارية مدعوما بتقنية إدارة توفير الطاقة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

كما يحتوى هاتف نوكيا C32، على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ويتميز بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع وضع التصوير الليلي Night Mode، ووضع صور البورتريه Portrait Mode، والنطاق الديناميكي العالي التلقائي Auto HDR.

ويأتي Nokia C32، مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، تدعم فتح قفل الهاتف باستخدام الوجه حتى عند ارتداء القناع.

ويجري تشغيل هاتف Nokia C32، بواسطة معالج شركة "يونيسوك" الصينية، من نوع Unisoc SC9863A، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، و يدعم شبكات الجيل الرابع LTE فقط.

كما يقترن المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD.

يعمل هاتف Nokia C32، بنظام التشغيل أندرويد 13، وتعهدت نوكيا بإطلاق سنتين من التحديثات الأمنية ربع السنوية.

ويتم طرح هاتف Nokia C32، للبيع بدءا من اليوم في 3 ألوان هي: الرمادي، والأخضر، والوردي، وذلك مقابل سعر يبدأ من 129 يورو (أي ما يعادل 4100 جنيه مصري).

وأما بالنسبة لمواصفات هاتف Nokia C22، زودته نوكيا بخلفية مصنوعة من البلاستيك، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع على ظهر الجهاز.

يتميز هاتف Nokia C22، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لتصوير الأجسام القريبة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل التي يمكنها فتح الهاتف عبر معرف الوجه حتى مع وجود قناع.

يعمل هاتف Nokia C22، بنظام التشغيل أندرويد 13، وزودته نوكيا بمعالج شركة "يونيسوك" الصينية، من نوع Unisoc T606، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر.

يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD.

يباع هاتف Nokia C22، باللونين الأسود والرملي، مقابل سعر 109 يورو (أي ما يعادل 3500 جنيه مصري).