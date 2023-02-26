سامسونج جالكسي زد فليب 5 – Galaxy Z Flip 5 سيكون أول هاتف قابل للطي في العالم يحصل على هذه الميزة المدهشة!

رياض - احمد صلاح - كشفت التسريبات بأن عملاقة التكنولوجيا سامسونج تقوم حالياً بتطوير الجيل التالي من هواتف سامسونج جالكسي زد فولد 5 (Galaxy Z Fold 5) القابلة للطي بالأضافة لجالكسي زد فليب 5 (Galaxy Z Flip 5) وستحتوي التحديثات الجديد على ميزات غير مسبوقة .
وحسب التسريبات فإنه من المرجح وصل كل من زد فولد 5 (Galaxy Z Fold 5) وجالكسي زد فليب 5 (Galaxy Z Flip 5) للأسواق العالمية في الربع الثالث من هذا العام 2023.
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لقد انتشرت مؤخرًا العديد من التسريبات التي كشفت معلومات كثيرة حول Galaxy Z Fold 5. الآن، قام المسرّب Ice Universe بنشر المزيد من التفاصيل حوله في تسريب جديد.
ميزة رائعة قادمة لهاتف Galaxy Z Flip 5
يتميز Galaxy Z Flip 4 بشاشة بحجم 1.9 إنش. وتوقّع المحلل الشهير روس يونغ في ديسمبر عام 2022 أن شاشة غطاء Galaxy Z Flip 5 سيبلغ حجمها أكثر من 3 إنش. تكشف المعلومات الجديدة التي شاركها المسرّب Ice Universe أن شاشة غطاء Galaxy Z Flip 5 ستكون أكبر من شاشة OPPO Find N2 Flip الخارجية، والتي يبلغ حجمها 3.26 إنش. ولكن لم يتم الكشف عن الحجم الدقيق لشاشة الهاتف الخارجية.
Galaxy Z Flip 4
تتميز شاشة الغطاء المتوفرة في Galaxy Z Flip 4 بإمكانيات محدودة مثل عرض الإشعارات. هناك احتمال أن تضيف الشركةدعمًا لبعض التطبيقات المحلية الأخرى للشاشة الخارجية على Galaxy Z Flip 5.
كشف يونغ أيضًا أن Galaxy Z Flip 5 سيأتي بمصلة ذات تصميم جديد من أجل تقليل تجعد الشاشة على الجهاز.
تجدر الإشارة إلى أن سلسلة Galaxy S23، التي أصبحت رسمية مؤخرًا في أسواق متعددة ، تتميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 مخصص بسرعة معالجة تصل إلى 3.36 جيجاهرتز. هناك احتمال أن يحتوي Z Flip 5 و Z Fold 5 على نفس الإصدار المخصص من المعالج المتطور